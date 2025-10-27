De Márquez a Rueda: La maldición del campeón azota el mundial

Para pasar de la gloria al infierno tan solo hacen falta un par de segundos. Un día estás en la cima, y al siguiente en plena caída libre. Y por desgracia, la temporada 2025 del Campeonato del Mundo de Motociclismo ha dejado dos claros ejemplos de ello: Marc Márquez y José Antonio Rueda, proclamados ya campeones de MotoGP y Moto3, han caído lesionados tras coronarse.

Así son las carreras. Impredecibles e igual de emocionantes que peligrosas. Cuesta de creer que dos pilotos que hace tan solo unas semanas se encontraban celebrando un campeonato, ahora se encuentren en plena recuperación de una grave lesión. Pero lo cierto es que existen varios precedentes de otros corredores que han tenido que pasar por la infermería justo después de estar en lo más alto.

Los dos campeones de 2025 hasta la fecha, lesionados

En el caso del de Cervera, lo sucedido está ya más que contado. Se proclamó Campeón del Mundo a finales del mes de septiembre en Japón, tras cosechar once victorias a lo largo de la temporada y protagonizar uno de los regresos más espectaculares de la historia del deporte. Pero la felicidad duró siete días, puesto que durante el fin de semana en Indonesia, terminó lesionado después de que Marco Bezzecchi lo embistiese por detrás durante la primera vuelta de la carrera dominical.

Sufrió una fisura en el omóplato y una lesión en los ligamentos acromioclaviculares. Pese a que en un inicio se descartó la cirugía, una semana después se anunció que había pasado por quirófano debido al riesgo de inestabilidad residual. El resultado es el siguiente: pese a ser el flamante campeón, Marc se perderá lo que resta de temporada para centrarse en su recuperación. Tampoco estará en los primeros test de pretemporada 2026, que se llevarán a cabo en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste tras el fin de temporada.

Caprichoso el destino ha querido que el otro campeón del curso, José Antonio Rueda, también cayese lesionado. El líder de Moto3 se vio implicado en un grave accidente el pasado domingo, durante la vuelta de formación del GP de Malasia. El joven, de 19 años, salía de la curva 3 del trazado cuando se topó con Noah Dettwiler, quien rodaba muy lento en pista. Sin poder evitarlo, impactó contra él. Ambos tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital más cercano de Kuala Lumpur.

Se desconoce exactamente cuál es el estado del piloto suizo, pero en el caso de Rueda sí se especificó que "no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto". "Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo", informaba su equipo, el Red Bull KTM Ajo, mientras que el doctor Charte informaba que iba a ser operado en Barcelona. No se sabe cuánto tiempo estará de baja.

Martín, el campeón que no pudo lucir el '1'

Existen precedentes de situaciones parecidas. Sin ir más lejos, Jorge Martín se proclamó Campeón del Mundo de MotoGP en 2024, tras el Gran Premio Solidario, y se lesionó en los test de pretemporada en Sepang.

El madrileño no pudo disputar las primeras tres citas de la temporada tras sufrir una lesión en una triple fractura en la mano izquierda y volvió a lesionarse al volver en Qatar. Se perdió otras siete carreras y en Japón, tras una colisión con Bezzecchi, también terminó el la infermería al sufrir una fractura en la clavícula. Tras ser el número 1, en 2025 se ha perido un total de 14 de las 22 citas del calendario.

Pedrosa y su lesión tras su primer mundial

Otro claro ejemplo, y encima de casa, sobre lo que es lesionarse tras una coronación es Dani Pedrosa. El de Castellar del Vallès podría ser, sin duda, uno de los pilotos con peor suerte de la historia del motociclismo. Rondaba el año 2003 cuando logró llevarse su primer mundial en Malasia tras sumar cinco victorias y otro podio a lo largo del curso en la ya extinta categoría de 125cc.

Pedrosa, lesionado, charlando con los otros campeones del curso, Manuel Poggiali y Daniel Pedrosa / EFE

Aterrizó en la penúltima cita del campeonato, la siguiente cita, y sufrió una grave caída en el transcurso de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia, en la que se fracturó los dos tobillos. Se perdió la última cita en Valencia.