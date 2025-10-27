Malestar en MotoGP por la gestión del accidente de Moto3: “No es justo subirse a la moto sin información”

Lo que empezó siendo un fin de semana de carreras terminó convirtiéndose en un auténtico infierno. Cerca estuvo el circuito de Sepang de ser testigo de otra tragedia tras el grave accidente entre José Antonio Rueda, proclamado ya Campeón del Mundo de Moto3, y Noah Dettwiler, piloto para el CIP Green Power.

Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, durante la vuelta de formación, antes del inicio de la prueba. El piloto andaluz salió de la tercera curva del trazado por el exterior y en medio de ella se encontró al suizo, muy lento en pista. No pudo evitarlo Rueda, quien impacto duramente contra Dettwiler. Se activó el protocolo y los servicios médicos se desplazaron rápidamente al punto del accidente, asistiendo a los pilotos en pista. Finalmente, ambos fueron evacuados en helicóptero hasta el hospital más cercano.

Una ambulancia asiste a los pilotos accidentados en Sepang / EFE

El accidente provocó una alteración en el programa de carreras del domingo y más de una hora y media después, se reanudó la salida de la categoría de Moto3. Lo hizo en medio de toda la incertidumbre por el estado de salud de Rueda y Dettwiler, de los que no se había sabido nada más más allá de que ambos se encontraban "conscientes" en el momento de ser trasladados al hospital. Las noticias sobre su estado de salud llegaron horas después, en mitad de la carrera de Moto2.

La realización del campeonato enfocaba a un angustiado Álvaro Carpe, compañero de equipo de Rueda en el Red Bull KTM Ajo y amigo del andaluz, quien, como el resto de piloto de la parrilla, se encontraba preocupado por sus compañeros. Levantó muchas críticas el hecho de haber hecho salir a pista a los pilotos más jóvenes del campeonato sin darles ningún tipo de informción sobre cómo se encontraban los dos pilotos accidentados.

Los pilotos de MotoGP, muy críticos

Varios pilotos de la parrilla de MotoGP se mostraron especialmente críticos con el campeonato por haber tomado la decisión de seguir adelante con la carrera de Moto3, entre ellos Pecco Bagnaia. El bicampeón de la categoría reina lanzó una reflexión ante el micrófono de DAZN tras terminar la carrera dominical de la categoría reina, en la que perdió un podio por un pinchazo en su rueda trasera. "Creo que tenemos que hablar un poco sobre Moto3. Estos son los verdaderos problemas, no un pinchazo", comenzaba diciendo Bagnaia.

El italiano se mostró feliz de saber que ambos pilotos estaban fuera de peligro, pero puso en el foco la gestión. "Creo que se han hecho las cosas diferentes respecto a la manera en la que yo lo haría. Honestamente, creo que hacer correr a los pilotos 10 vueltas después de lo que ha pasado, no ha sido algo correcto. Quizá soy demasiado empático, pero para mí dejar que los jóvenes pilotos hicieran 10 vueltas de carrera en esas condiciones, después de ver a los helicópteros llevarse a dos de ellos, no me parece una idea perfecta. Nunca lo entenderé, pero es lo que hay", expresó.

No fue el único. También Marco Bezzecchi se llevó las manos a la cabeza. "Me ha costado mucho concentrarme. Es muy duro subirse a la moto después de lo que ha pasado en Moto3. No es justo que nos subamos a la moto sin ninguna información acerca de lo que ha pasado. Hemos visto helicópteros irse con dos pilotos, merecemos algo de información", dijo a la prensa, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Sensaciones "extrañas"

También Àlex Márquez se acordaba del incidente tras ganar la carrera dominical. "La victoria va por los pilotos de Moto3 accidentados. Tengo sensaciones extrañas por ellos y esperando buenas noticias de nuestros compañeros", decía el subcampeón. Joan Mir, que se subió al podio por segunda vez esta temporada, también mostró su conmoción. "Ha sido muy difícil para todos los pilotos hoy ponerse el mono con la situación que hemos vivido en Moto3", dijo.

Pero los pilotos más experimentados no fueron los únicos que mostraron la preocupación que habían sentido sobre la moto. También compañeros como Ángel Piqueras, segundo clasificado en carrera. “Se me ha hecho duro salir a pista porque salimos con la incertidumbre de no saber qué va a pasar”, expresaba Ángel Piqueras, una vez cayó la bandera a cuadros.

No es la primera vez que esto ocurre

No es la primera vez que sale a relucir este debate. En 2021, el piloto suizo Jason Dupasquier sufrió un grave accidente tras la clasificación del GP de Italia que terminó con su vida. Se criticó mucho entonces que se tuviese que seguir con el fin de semana, haciendo salir a pista a los pilotos de MotoGP diez minutos después de un minuto de silencio.

"Después de un minuto de silencio donde no podía contener las lágrimas, nos ponemos a 350km/h. ¿Cómo hacemos para salir a correr? No tengo una explicación", dijo entonces Aleix Espargaró. Lo mismo pasó antes, con otras pérdidas como la de Luis Salom o Marco Simoncelli.