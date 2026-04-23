Lewandowski, jugador del FC Barcelona, rompe su silencio sobre el interés de la Serie A: "¿Juventus o Milan? Hablaremos pronto"

Robert Lewandowski está en un momento en el que tendrá que tomar pronto decisiones. A pocos meses de que expire su contrato con el FC Barcelona, fijado hasta finales de junio de 2026, el futuro del "9" es una incógnita a día de hoy. Aunque su prioridad inicial siempre fue seguir vistiendo de azulgrana, las condiciones actuales y las ofertas del fútbol italiano están cambiando el escenario de forma radical.

Un guiño que dispara los rumores

En medio de este clima de incertidumbre, el ariete participó recientemente en un stream benéfico organizado por el creador polaco de contenido Łatwogang, destinado a recaudar fondos para la Fundación Cancer Fighters. Durante la transmisión, le lanzaron la pregunta: "¿Juventus o Milan?". La reacción del polaco fue tan enigmática como reveladora; tras una risa cómplice y un breve silencio, se limitó a responder con un directo "Sabes qué... Hablaremos pronto". Dejando la puerta abierta a su posible futuro en el país transalpino.

La Juventus mueve ficha por el ariete

La Juventus de Turín es el club que más fuerte está pujando para hacerse con sus servicios. Según informaciones de 'Tuttosport', el club piamontés busca el referente ofensivo que Luciano Spalletti necesita para su proyecto y ve en el polaco la pieza perfecta para liderar su ataque. La oferta de la "Vecchia Signora" garantizaría al internacional un contrato anual de 6 millones de euros netos más una serie de pluses por objetivos. Lo más importante para el jugador es que, en el plano deportivo, la Juve le asegura un estatus de titular indiscutible que empieza a desdibujarse en Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick.

Su apuesta por la Champions y el adiós al banquillo

Más allá de su futuro inmediato, Lewandowski también analizó la actualidad europea. Al ser preguntado por su favorito para levantar la Orejona, el polaco fue tajante al señalar al PSG o al Bayern de Múnich, afirmando que, viendo cómo juegan, el ganador de ese duelo se llevará la Champions League.

Lo que parece tener más claro es que no seguirá los pasos de otros grandes futbolistas en el banquillo. Robert admitió que es poco probable que trabaje como entrenador, ya que tras tantos años dedicados al fútbol necesitará un descanso para centrarse en otras cosas. "Ser entrenador es muy duro", reconoció el delantero, quien prefiere desconectar una vez cuelgue las botas.

El recuerdo de Thomas Müller y su ambición europea

Durante la charla, Lewandowski también tuvo palabras de cariño para su antiguo socio en Múnich, Thomas Müller, con quien aún mantiene el contacto. Lo describió como un tipo genial y muy positivo que ayudaba mucho en el campo gracias a su constante comunicación y su lectura del juego.

Aunque el polaco ha recibido ofertas astronómicas de la MLS —con el Chicago Fire ofreciendo 20 millones de euros anuales— y de Arabia Saudí, su ambición deportiva le empuja a seguir compitiendo al máximo nivel en Europa. Con 17 goles y 3 asistencias en lo que va de temporada, ha demostrado que sigue teniendo pólvora. La incógnita ahora es si sus últimos goles se celebrarán en el Spotify Camp Nou o si ese enigmático "hablaremos pronto" terminará con el delantero aterrizando en el Allianz Stadium de Turín.