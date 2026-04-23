El consejo de Mendes el día después de la lesión de Lamine: "Cristiano es el ejemplo a seguir"

No ha sido un día fácil para Lamine Yamal. Ni para las personas y profesionales que le rodean, como Jorge Mendes, su agente, y el de otras superestrellas. El fundador, propietario y presidente de Gestifute, dio un lección magistral sobre la relación que con sus representados. Un conjunto heterogéneo, que va desde Lamine (18 años) hasta Cristiano (41), al que pone como ejemplo para todo y para todos.

"¿Quieres ser como Messi o como..."

"Normalmente, hablo con mis jugadores y les digo: ‘¿Quieres ser como Cristiano Ronaldo o Messi también fuera del campo, o quieres ser…?’. No voy a dar nombres, pero ahí está la diferencia. Me considero muy privilegiado. Cristiano es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial y, al mismo tiempo, el mejor ejemplo fuera del campo. Es el modelo que debemos transmitir a los niños", reivindicó el ejecutivo luso.

Cristiano Ronaldo cumplirá 100 partidos en la Saudi Pro League / Perform

Mendes incidió en las malas y buenas decisiones de los futbolistas que condicionan su futuro más allá de lo que duran sus carreras: "Administra tu patrimonio, compra una casa, ayuda a tu familia... Pero no te pongas a abrir restaurantes. A no ser que seas Cristiano, que está en un altar. Porque él ya es un catedrático dentro y fuera del campo". Demasiados ejemplos, aunque anonimizados.

Problemas en inversiones, relaciones y decisiones que se acaban arrastrando toda la vida. "Cuando un jugador famoso empieza a ganar dinero, yo les digo siempre, mantén a los amigos de tu infancia. Hay que estar siempre a su lado. Por ejemplo, si sabes que va a comprar una casa de un millón de euros. Hazte con una de 600.000 euros. Los jugadores son monstruos", reflexionó el portugués.

"El Barça es un ejemplo con los jóvenes"

El fútbol, como un gran juego de equilibrios. De un lado, la toma pausada de decisiones en los negocios; del otro, la firme decisión de apostar por los jóvenes si realmente tienen el talento necesario. "El Barça es un ejemplo de ello. Hay que tener convicciones y ellos lo tienen, como demuestran como La Masia", defendió Mendes, quien confesó que él no escoge clubes, sino entrenadores.

FC Barcelona - RC Celta I La lesión de Lamine Yamal / LALIGA

Una afirmación que llega, precisamente, con Jose Mourinho, otro de sus grandes representados, como perfil relacionado con el Real Madrid. El club en el que generó una revolución que está por ver si Florentino quiere repetir, con el de Setúbal o con un perfil capaz de dar un golpe de mando.

"Recuerdo casos como Diogo Jota, Rúben Neves o Neto. En muchos momentos no elegimos el club más grande, sino el lugar donde iban a jugar y crecer. Ir a una categoría inferior puede ser mejor si tienes minutos. Sin oportunidades, el talento no sirve", aseveró, consciente de la cadena de frustración que genera estar siempre en la lista de espera.

De nuevo, la virtud del punto medio: "Muchos jugadores se pierden porque no tienen el contexto adecuado. Están uno o dos años sin jugar y parece que no son buenos, pero el problema no es el talento, es la oportunidad. Siempre digo que prefiero un jugador con buena mentalidad y comportamiento fuera del campo que otro con más talento pero sin disciplina. El primero puede durar 15 años; el otro, tres o cuatro. El consejo para los jóvenes es claro: ambición, cabeza y buen entorno. Evitar errores fuera del campo y centrarse en lo importante". Focus, acción y reacción, como la que espera Lamine tras un 'reset' obligado.