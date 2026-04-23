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Polémica y reacciones del Barça ayer y Lamine Yamal, lesionado: última hora de las radios, en directo
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Miranda (Radio Marca): "Carvajal no está para jugar en el Madrid. La contestación de Arbeloa era innecesaria"
Álex de Llano (Radio Marca): "El Barça no jugó bien, después de la lesión de Lamine y el parón de la grada se terminó el partido"
Radio Marca: "Faltan menos de dos meses para el Mundial y ayer con la lesión de Lamine nos fuimos a dormir nerviosos".
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