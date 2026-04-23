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Polémica y reacciones del Barça ayer y Lamine Yamal, lesionado: última hora de las radios, en directo

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Así ha narrado 'Carrusel Deportivo' el momento de la lesión de Lamine Yamal

Así ha narrado 'Carrusel Deportivo' el momento de la lesión de Lamine Yamal

Así ha narrado 'Carrusel Deportivo' el momento de la lesión de Lamine Yamal / Carrusel Deportivo

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

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