Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España y el mundo: "La atmósfera está enviando señales muy claras"

Jorge Rey lo tiene claro, y es que la Semana Santa de 2026 ha marcado un punto de inflexión en la interpretación de las cabañuelas.

Los cambios observados en la atmósfera y en los océanos, incluida la posible llegada de un Niño de intensidad histórica, anticipan meses de contrastes meteorológicos.

España será uno de los escenarios donde estos vaivenes se manifestarán con mayor claridad.

Abril: pulsos atlánticos, tormentas y una estabilidad tardía

Entre el 17 y el 20 de abril, un pulso atlántico dejará lluvias moderadas en el oeste y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, especialmente en zonas de montaña. El centro peninsular vivirá inestabilidad más débil, mientras que el sur experimentará vientos de suroeste y un ascenso térmico.

Del 21 al 24, las tormentas ganarán protagonismo en el interior y el este, con chubascos tormentosos en el norte y un sur más irregular, donde apenas caerán unas gotas. Hacia el 25-30 de abril, la atmósfera tenderá a la estabilidad, aunque persistirán tormentas aisladas en áreas montañosas.

Mayo: alternancia entre frentes, tormentas y calor incipiente

Los primeros días de mayo traerán lluvias persistentes a Galicia y el Cantábrico, mientras el centro registrará nubosidad y chubascos débiles. El sur y el Mediterráneo mantendrán un tiempo más estable.

Entre el 4 y el 6, un frente poco activo cruzará el oeste y el centro, dejando lluvias débiles también en Andalucía Occidental y Extremadura. El Mediterráneo seguirá estable.

Del 7 al 9, llegará la convección generalizada: tormentas frecuentes en Castilla-La Mancha, Madrid, el Sistema Ibérico y el Sistema Central, con episodios localmente fuertes hacia el Mediterráneo.

A partir del 13, se impondrá una mejoría clara, seguida entre el 14 y el 17 por un nuevo frente que afectará al oeste, norte y centro. El sur, en cambio, vivirá subidas térmicas.

Entre el 18 y el 22, volverán las tormentas débiles en zonas de montaña y una ligera reactivación en el Mediterráneo. Del 23 al 27, la estabilidad regresará con calor moderado en el sur. Hacia el 28-31, tormentas aisladas en el interior y estabilidad general en el resto.

Junio: tormentas fuertes, descensos térmicos y un final de mes abrasador

Del 1 al 5, dominará la estabilidad, con calor en ascenso en el sur y el interior. Entre el 6 y el 8, se producirá una ruptura: tormentas fuertes en la Meseta y el Sistema Ibérico, y episodios intensos en el Mediterráneo.

Del 9 al 12, un descenso térmico generalizado y nubosidad abundante en el norte marcarán un paréntesis fresco. Entre el 13 y el 18, volverá la estabilidad y el calor claro en el sur.

Del 19 al 23, regresarán las tormentas aisladas en el interior y algunas más intensas hacia el Mediterráneo. Del 24 al 30, un anticiclón dominante traerá calor creciente en toda España, preludio de un inicio de julio muy cálido.

Julio: calor extremo, irrupciones tormentosas y un final abrasador

Entre el 1 y el 4, el calor seguirá intensificándose. Del 5 al 7, la llegada de una dana provocará tormentas muy intensas en el Sistema Central, el Sistema Ibérico y Castilla-La Mancha, con tormentas severas en el Mediterráneo y un descenso térmico notable en el sur.

Del 8 al 10, los termómetros bajarán y el norte registrará abundante nubosidad. Entre el 11 y el 16, volverá la estabilidad total y el calor fuerte en el centro y sur.

Del 17 al 21, aparecerá una inestabilidad débil con tormentas dispersas. Del 22 al 31, el anticiclón impondrá calor intenso generalizado.

Julio: calor extremo, irrupciones tormentosas y un final abrasador / Archivo

Agosto: verano clásico, tormentas puntuales y una ola de calor severa

Del 1 al 5, el calor será normal para la época, más fuerte en el sur. Entre el 6 y el 8, tormentas de tarde en el interior y episodios débiles en el Mediterráneo.

Del 9 al 12, un descenso térmico refrescará el norte. Del 13 al 20, la estabilidad dominará con calor sostenido. Entre el 21 y el 25, volverá la inestabilidad con tormentas aisladas en zonas de montaña y episodios muy localizados en el Mediterráneo.

Del 25 al 31, el centro y sur afrontarán una ola de calor intensa, con temperaturas muy elevadas.

Septiembre: calor tardío, primeros temporales y un Mediterráneo explosivo

Del 1 al 4, España vivirá un calor tardío generalizado. Entre el 5 y el 8, un frente afectará a Galicia y el Cantábrico con lluvias claras, extendiéndose débilmente al centro.

Del 9 al 12, un descenso térmico general traerá lluvias persistentes al Cantábrico. Entre el 13 y el 17, un nuevo impulso atlántico dejará lluvias en el oeste, norte y centro.

El episodio clave llegará entre el 18 y el 22: un Mediterráneo muy activo, con tormentas intensas en Valencia, Cataluña, Baleares y zonas del Sistema Ibérico. Se formará una dana mediterránea que podría generar episodios severos.

Del 23 al 30, la situación tenderá a la estabilización, con temperaturas más suaves y la posibilidad del clásico veranillo de finales de septiembre.

El planeta también se agita: tornados, monzones y ciclones

Mientras España atraviesa estos contrastes, el resto del mundo vivirá fenómenos igualmente destacados: