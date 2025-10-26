Lo que no se vio del GP de Malasia de MotoGP: un choque contra una estantería, un piloto convertido en barbero y una emotiva carta

Un fin de semana de carreras da para mucho y no podía ser menos el trazado malasio de Sepang. El Gran Premio de Malasia, uno de los circuitos más exigentes del calendario tanto a nivel físico como técnico, ha dejado una gran cantidad de momentos destacados tanto dentro como fuera de pista.

Con la ausencia de Marc Márquez en pista (se confirmó la pasada semana que se perderá lo que resta de campeonato), son ya cinco ganadores distintos el domingo es las últimas citas: Pecco Bagnaia lo fue en Japón, Fermín Aldeguer en Indonesia, Raúl Fernández en Australia y Àlex Márquez en Malasia.

Precisamente, este último consiguió su tercer oro de la temporada al imponerse en Malasia, en una carrera muy sólida que ganó con más de dos segundos y medio de ventaja sobre Pedro Acosta. Joan Mir, a lomos de su honda, completó el podio.

Rider 'OK'... estantería no tanto

El piloto catalán puso el broche de oro a un fin de semana que ya había comenzado excelente tras ser segundo en la carrera al Sprint y llevarse el subcampeonato. Fue un día feliz para su equipo, el Gresini Racing, que también vio coronarse a Fermín Aldeguer como 'Rookie del año' al superar por 113 puntos a su rival por el reconocimiento, Ai Ogura (Trackhouse).

El murciano protagonizó durante la jornada del sábado uno de los momentos más cómicos y tensos de la jornada. Tras caer en la Q1, se disponía a volver a box para poner a punto la moto para la Q2. Aldeguer llegó con el motor apagado hasta la puerta. Se lanzó sobre un lado de su montura, no logró frenar bien y se chocó frontalmente contra una estantería, por suerte a muy baja velocidad.

"Hoy he sido el meme de MotoGP. Pero bueno, todos los valientes que llevan moto que nos digan si alguna vez les ha pasado, ha sido un empujón, he cogido velocidad, se me ha enganchado el pie y me he caído", dijo entre al terminar la jornada.

La reacción de Julià Márquez a la salvada de Aldeguer

Aldeguer se ha robado el foco durante este fin de semana. El murciano protagonizó otro momentazo cuando se sacó de la chistera una increíble salvada en la curva 9 del trazado malasio. Horas después, el campeonato compartió la reacción en el box de Gresini Racing, con Julià Márquez, padre de Àlex y Marc, comentando junto a Nadia Padovani lo brutal que había sido aquella salvada.

Un mini fan incondicional

Otro de los nombres del fin de semana fue Pecco Bagnaia. El piloto de Ducati firmó un excelente sábado partiendo desde la pole y finalizó la carrera corta en primera plaza. Unos resultados especialmente remarcables, puesto que venía de dos fines de semana complicados en Indonesia y Australia. Por eso, sus fans presentes en el circuito celebraron a lo grande. Entre ellos, un jovencísimo seguidor, que mostró su entusiasmo luciendo una replica en miniatura del piloto turinés.

Un baño con cubitos

La humedad y las altas temperaturas convierten el trazado de Sepang en un auténtico infierno. En el pasado, varios pilotos han llegado al parque cerrado o a sus boxes deshidratados y totalmente exhaustos. Como método de recuperación, Fabio Quartararo decidió combatir las altas temperaturas con un baño de agua helada.

La emotiva carta a un abuelo

Jake Dixon fue otro de los protagonistas del fin de semana. El piloto británico se llevó la victoria en Moto2 tras una accidentada salida, compartiendo podio con David Alonso y Barry Baltus. Tras la victoria, el piloto del Elf Marc VDS Racing Team se mostró eufórico y quiso mostrar su casco, dedicado a su abuelo. Después, mostró a cámara una carta que le había escrito previamente. "Esto es para tí, abuelo. Te quiero, este casco y esta carta son para tí. Espero hacerte sentir orgulloso", decía a cámara.

'Bezz', de piloto a Barbero

El piloto de Aprilia protagonizó un divertido momento en la previa al Gran Premio, cuando decidió rapar a su compañero de box, Lorenzo Savadori (probador de la marca italiana, susituyendo al lesionado Jorge Martín). "Confío en tí, no me decepciones", le dice el 'test rider' a 'Bezz' en el vídeo compartido por Aprilia a través de redes sociales. "¿Te he decepcionado alguna vez?", contraatacaba el italiano.

Un expertísimo Marco se ponía manos a la obra mientras el resto del equipo aplaudía su buen hacer. "Para más reservas, contactad con nosotros a través de mensaje directo", se podía leer en la biografía de la publicación de Aprilia. Luca Marini, amigo de Marco y piloto para Honda, entraba al trapo: "¿Hay algún hueco disponible para mañana por la mañana?". Sin duda, si algún día el plan A como piloto le falla a Bezzecchi, el mundo de la barbería podría ser una opción.