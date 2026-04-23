Alivio con la lesión de Cancelo, que entrena con normalidad en el Barça

La mala noticia con la lesión de Lamine Yamal, que se pierde lo que resta de temporada en el FC Barcelona tras el comunicado médico emitido por el club, ha quedado un poco 'suavizada' por las buenas nuevas con Joao Cancelo. El portugués fue sustituido alrededor del minuto 20 de la primera mitad este miércoles ante el Celta de Vigo al sentir molestias en la zona del cuádriceps bajo.

Ilaix Moriba conduce la pelota rodeado de Olmo, Koundé y Cancelo durante el encuentro disputado ayer por el Celta en el Camp Nou. / LOF

El Doctor Ricard Pruna avisó desde la banda que se tenía que producir el cambio porque el luso sentía dolor. Ya en las primeras exploraciones la sensación era que no era nada importante ni una lesión muscular de cierta gravedad y este jueves se han confirmado los buenos presagios. Cancelo no sufre ninguna lesión y, de hecho, ha entrenado con normalidad con el grupo.

Alivio

Joao, cedido por el Al-Hilal saudí, estará, si nada se tuerce, disponible el sábado para el duelo ante el Getafe (16:15). Un partido en el que el Barça quiere dar otro paso de gigante para amarrar un título de Liga que ya acaricia. Otra cosa será que Flick prefiera no correr riesgos y devolver la titularidad a un Alejandro Balde que desde que ha vuelto de la lesión apenas está teniendo opotunidades.

Cancelo, en el partido ante el Atlético / Valentí Enrich

Hasta el percance, el luso se había mostrado de lo más activo en una banda izquierda que ya se ha hecho suya en este final de temporada. Cancelo llegó cedido este invierno como una opción de refresco y veteranía para el equipo, pero ante el Celta, en pocos minutos, demostró porqué Flick sigue apostando por su titularidad. Participó con nueve pases, cinco en campo rival, y dos centros al área.

Pero más allá de la estadística, fue la sensanción de percutir constantemente por la banda. No tuvo tiempo para mucho, pero en un partido en el que Gavi estaba actuando de falso extremo izquierdo, se esperaba mucha participación ofensiva del portugués.