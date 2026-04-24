La portada de SPORT de hoy viernes, 24 de abril de 2026

Malas noticias para el Barça tras confirmarse la lesión de Lamine Yamal. 'Medio KO' es el titular que preside la portada de SPORT de este viernes. El de Rocafonda se perderá las seis últimas jornadas de LaLiga EA Sports a causa de sus problemas en el bíceps femoral, aunque el tratamiento conservador al que se someterá le permitirá estar a punto para disputar el primer partido de la Copa del Mundo con la selección española.

Esta es la portada de SPORT de hoy / SPORT.es

Mientras, el club sigue pensando en el futuro. Y en clave central, el director deportivo Deco se ha reunido con el agente del jugador de la Real Sociedad Jon Martín, uno de los defensas emergentes del fútbol español.

Anoche acabó la jornada 33 del campeonato con un nuevo tropiezo del RCD ESpanyol, que sigue sin conocer la victoria en lo que llevamos de 2026. Los de Manolo González cayeron en Vallecas ante el Rayo Vallecano con un gol de Camello en los últimos minutos y agravan su calvario.

Esta noche se inicia la jornada 32 -cosas del calendario- con un partidazo en La Cartuja entre el 'euro Betis' y el Real Madrid. La ilusión de los verdiblancos pondrá a prueba al equipo de Álvaro Arbeloa, que sigue pensando en aguantar el pulso al líder Barça pese a la desventaja de nueve puntos.

Y para el Barça de basket llega una de las grandes finales de la temporada. Los pupilos de Xavi Pascual se juegan a una carta el pase al play-off contra el Mónaco. El ganador del partido se verá las caras con Olympiacos en los cuartos de final, con factor pista a favor de los griegos.

En nuestra edición de hoy también aparece un suplemento especial dedicado al Barça femenino tras la consecución de su undécimo título de Liga, el séptimo consecutivo. Un excepcional trabajo de nuestra compañera Maria Tikas.

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