El CTA ratifica la decisión del polémico fuera de juego de Ferran Torres

Un día después y sigue siendo difícil de creer que el gol de Ferran Torres ante el Celta de Vigo no subiera al marcador. El valenciano marcó el 2-0 que daba tranquilidad al Spotify Camp Nou, pero el VAR lo anuló por fuera de juego. En la primera repetición se mostraba que la jugada era muy justa, pero todo estalló cuando se enseñó la recreación del semiautomático y el frame que eligió para anular la acción.

En la foto que se enseñó en televisión se mostraba la jugada y la línea que marcaba el fuera de juego, aunque se ve a Ferran por detrás del defensor vigués. La imagen fue rápidamente objeto de todos los debates en las tertulias futbolísticas y se viralizó en las redes sociales.

A pesar de que el error parecía evidente, el CTA certificó que el gol anulado a Ferran está correctamente anulado, tal y como se informó en El Partidazo de la Cadena COPE. Aunque aún no se ha subido el famoso vídeo de 'Tiempo de Revisión', donde se analizan las jugadas más polémicas de la jornada, ya se conoce la opinión del organismo que regula los colegiados.

Según añaden en la COPE, el SAOT detectó un fuera de juego muy justo por una parte del hombro que sí se vio en la primera recreación y recuerdan que la toma de decisión de estas jugadas no se realiza con la recreación virtual. Por tanto, el CTA da validez a la decisión del VAR a pesar de que la recreación mostraba justamente todo lo contrario.

No es la primera vez que las repeticiones nos enseñan unas recreaciones del SAOT muy cuestionables, algo que da pie a la polémica. El CTA trabajará para que la imagen virtual sea más clara y pueda generar más credibilidad al espectador para evitar todos estos líos.

El Barça finalmente ganó su encuentro ante el Celta y sumó tres puntos más para seguir líder de Liga, algo que evitó que esta jugada fuera incluso más polémica. Incluso Hansi Flick se quejó de la jugada tras el encuentro en rueda de prensa: “El segundo gol, el de Ferran, no es fuera de juego. Quiero que me lo expliquen. No es fuera de juego. No he visto la acción, sino que he visto la imagen”.