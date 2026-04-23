Real Betis - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Cada vez falta menos para terminar la temporada y al Madrid se le terminan las oportunidades para recortar puntos al FC Barcelona. Los culés no fallaron ante el Celta de Vigo en casa y la distancia sigue siendo de nueve puntos respecto a los merengues.

El conjunto de Arbeloa visitará este viernes un siempre complicado Real Betis, un encuentro que puede terminar de dinamitar su temporada. Los andaluces cayeron de manera inesperada de la Europa League, pero no fallaron en su vuelta a la Liga ante el Girona. A pesar del chasco europeo, siguen vivos en la carrera por entrar a la quinta plaza y poder jugar Champions League la temporada que viene.

Mbappé y Vinícius no se entienden / Chema Moya/EFE

El Real Madrid también ganó su primer encuentro tras la eliminación en Champions, pero las sensaciones fueron muy malas. Los blancos superaron al Alavés en un Bernabéu semivacío y con pitada a algunos de sus futbolistas. El Madrid ganó, pero terminó sufriendo hasta el último suspiro contra un conjunto babazorro que se estaba jugando la vida.

Ahora los de Arbeloa deberán recuperarse del golpe de Múnich e ir con todo a Sevilla. Tanto FC Barcelona como Real Madrid se la juegan esta jornada con dos encuentros complicados ante Getafe y Betis, respectivamente. Un error del Madrid deja la Liga sentenciada, pero un tropiezo del Barça podría volver a abrirla de cara a este final de curso.

Horario del Real Betis - Real Madrid

El partido entre Real Betis y Real Madrid se disputa el viernes 24 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español) en el estadio de La Cartuja.

Dónde ver el Real Betis - Real Madrid

El encuentro se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN, en el canal DAZN LaLiga, además de en plataformas como Orange TV y Movistar+.

Como es habitual, también podrás seguir todo lo que ocurra en el partido a través de SPORT, con la narración en directo, la crónica y las reacciones tras el choque.