Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial

El FC Barcelona comunicó de manera oficial la lesión que padece Lamine Yamal tras ser sustituido en el Barça-Celta de LaLiga 2025/26 (1-0). Tanto el club azulgrana como la Federación están muy pendientes de la evolución del genio de Rocafonda pues este próximo verano se disputa el Mundial 2026 y Lamine es la gran estrella de la Selección y el futbolista diferencial que sitúa a España entre las aspirantes al título.

El delantero del Barça sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que se produjo cuando lanzó el penalti que significó el 1-0 para su equipo y, a la postre, el triunfo que afianzaba el liderato en LaLiga a falta de seis jornadas. Según el comunicado del Barça, "las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de temporada y está previsto que esté disponible para la disputar del Mundial".

Para el FC Barcelona y su técnico, Hansi Flick, se trata de un duro golpe ya que el conjunto azulgrana se queda sin su estrella para lo que resta de temporada. Aunque el título de Liga parace encarrilado, con 9 puntos de ventaja respecto al Real Madrid a falta de seis jornadas, el equipo todavía tiene que asegurar matemáticamente su éxito y tiene por delante compromisos decisivos, especialmente el duelo frente al propio conjunto merengue el próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou.

Antes del clásico debe desplazarse a Getafe este sábado 25 de abril y viajar a Pamplona para medirse a Osasuna en El Sadar el 2 de mayo. Todavía le restarán los encuentros frente al Alavés en Vitoria, en el Camp Nou frente al Betis y en Mestalla contra el Valencia para cerrar el curso.

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En cuanto a la Selección, la situación parece menos grave. Luis de la Fuente dará a conocer la lista oficial de España el 30 de mayo y el debut de España en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde se producirá el 15 de junio. Por tanto, parece que Lamine Yamal podría estar a punto para el estreno. El internacional catalán contaría con los partidos de preparación contra Irak del 4 de junio y frente a Perú el 8 de junio para rodarse y coger el tono competitivo. La fase de grupos se completará con el España-Arabia Saudí del 21 de junio y el Uruguay-España del 27 de junio.