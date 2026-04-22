Juanma Rodríguez no se corta tras el debate sobre Vinicius: "Lamine Yamal no tendría que estar ya en el FC Barcelona"

El Real Madrid ganó 2-1 al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, aunque el resultado quedó marcado por el ambiente tenso en las gradas. Tras la eliminación en la UEFA Champions League, la afición mostró su descontento, con especial foco en Vinicius Júnior, uno de los más señalados durante el encuentro.

El brasileño fue pitado durante varias fases del encuentro y no tuvo un inicio cómodo. Sin embargo, tras marcar un golazo desde lejos, su reacción lo dijo todo: no lo celebró, pidió perdón a la grada y besó el escudo, en un intento claro de rebajar la tensión con los aficionados.

La polémica llegó a 'El Chiringuito de Jugones', donde Juanma Rodríguez fue muy directo sobre la situación del jugador: "Soy Vinicius y me voy. Sinceramente te lo digo", aseguró, dejando claro que cree que el jugador debería plantearse su salida del club.

El tertuliano fue más allá y apuntó directamente a la llegada de Kylian Mbappé como el origen del conflicto interno: "Se quiere convertir el Real Madrid en el Paris Saint-Germain 2.0, un equipo construido y edificado para un señor. Y entonces todo lo demás sobra a su alrededor, el jugador franquicia es Kylian Mbappé y no se admite nada que esté por encima de él".

Juanma insistió en que la situación no tiene solución a corto plazo y que lo mejor para ambas partes sería una salida pactada: "No tiene ningún sentido seguir con esta situación de tensión. Hay gente empeñada en que Vinicius abandone el Real Madrid, y no hay nada más que hacer".

Durante el programa, Jota Jordi explicó los pitos desde el punto de vista del aficionado: "Los madridistas le han defendido siempre en todo, y ahora sienten que les ha fallado”, declaró, señalando que el problema no es solo deportivo, sino también de actitud y conexión con la grada.

Además, el tertuliano catalán reforzó su argumento con datos, comparando el rendimiento goleador de Vinicius con otros delanteros de LaLiga: "Oyarzabal, Budimir, Muriqi y Lewandowski llevan más goles que él".

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Juanma Rodríguez recogió ese argumento y aprovechó para lanzar una pulla sobre Lamine Yamal: "Entonces no tendría que estar ya en el FC Barcelona, porque si porque no marca goles tienes que vender a Vinicius, si quieres te digo los goles que marcó el año pasado".