Draft NFL 2026: Cuándo es, orden de selección y proyección de la primera ronda

La mesa está puesta para celebrar el Draft de la NFL, donde los mejores prospectos del fútbol americano serán seleccionados para dar el salto al profesionalismo y las franquicias seleccionarán a los jugadores con los que moldearán su futuro.

Aunque la temporada 2026 está aún lejos de comenzar -- con el Kickoff agendado para el 9 de septiembre -- los equipos ya planean la temporada y se decantan por los jugadores con los que competirán este año.

¿Dónde y cuándo será el Draft?

Por primera vez desde 1948, Pittsburgh (Pennsylvania), recibirá el evento, que reunirá a miles de aficionados en el Point State Park a las afueras del Acrisure Stadium de los Steelers.

La primera ronda se celebrará el jueves 23 de abril, a partir de las 20 hrs. local (24 de abril, 02:00 hrs. CET). Las rondas dos-tres tendrán lugar el 24 de abril y las cuatro rondas restantes (4-7) se desarrollarán el 25 de abril.

¿Quién será el primer pick?

La primera selección de esta edición del Draft pertenece a los Raiders de Las Vegas, que seleccionarán a Fernando Mendoza (quarterback), ganador del Premio Heisman y campeón con la Universidad de Indiana en la más reciente temporada del fútbol colegial de la NCAA.

El mariscal de campo de los Hoosiers se perfila para ser el jugador que le cambie el rostro a los Raiders en la que será la primera temporada de Klint Kubiak como entrenador en jefe; siendo además guiado por Tom Brady, copropietario del equipo de Las Vegas.

La NFL ha generado gran expectativa alrededor de Mendoza, quien será uno de 257 jugadores seleccionados, pero cabe señalar que ser seleccionado es solo el primer paso, pues aún deben ganarse un lugar en el roster.

Orden de selección y proyección de la primera ronda

Después de un cambio entre los Giants y los Bengals que cedió a los Giants la décima selección global, aquí se presenta la versión más reciente del orden de selecciones. Tal y como sucedió el año pasado, cuando los Jaguars cambiaron de orden con los Browns a minutos de que iniciara el evento, el orden puede cambiar en cualquier momento.

Este es el orden de selección de la primera ronda y los jugadores proyectados a ocupar dichas plazas, como lo espera NFL IQ:

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