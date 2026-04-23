Duro mensaje de Flick a Rashford: el extremo va camino de regreso a la Premier

Marcus Rashford comienza a tener clara su situación en el Barça. El extremo inglés ha ido perdiendo protagonismo en el equipo en la fase decisiva de la temporada y recibió un duro golpe en el duelo ante el Celta al quedarse en el banquillo a pesar de la baja de Raphinha. Hansi Flick le lanzó un duro mensaje al apostar por Gavi como extremo por la izquierda y, luego, colocó a Fermín en la posición. El inglés tuvo minutos como falso delantero centro, pero cada vez queda más claro que su etapa en el Barça está finalizando tras una cesión en la que ha rendido, pero que no le servirá para concretar su continuidad a largo plazo.

El Barça tenía decidido hacer un esfuerzo por Rashford a comienzos de años. La planificación pasaba por pagar los 30 millones de euros de la opción de compra e intentar ajustar su salario para quedárselo en propiedad durante las próximas tres temporadas. Pero el escenario cambió radicalmente a partir de febrero y ahora la conclusión es clara: tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva no están dispuestos a copar una parte de la masa salarial del primer equipo con la continuidad de Rashford, quien no se ha podido ganar finalmente la titularidad. La operación para firmarle -sumando el pago del traspaso y el salario- es demasiado alta.

Rashford ha tenido una temporada irregular aunque su adaptación fue buena. En el Barça tienen claro que es un futbolista que tiene el nivel para jugar en el equipo blaugrana y que a un coste razonable sería una pieza muy interesante. Ahora, todo ha saltado por los aires y la decisión está prácticamente tomada: no va a seguir en el club blaugrana y el Barça ya mira al mercado para encontrar a un extremo izquierdo con proyección y a un precio mucho más asequible.

Marcus Rashford empieza a tener clara la situación y su entorno se está moviendo para afianzar su futuro. El futbolista tiene contrato en el Manchester United hasta el 2028 y ahora ya no cierra la puerta a volver a un proyecto que parece que ha enderazo su rumbo. Pese a todo, el inglés podría tener alguna salida en camino por si el United no está por la labor de retenerle. En Inglaterra ya hablan de un interés del Newcastle por fichar de forma permanente al atacante.

El Newacastle puede perder a Anthony Gordon, que está negociando su salida al Bayern, y ven a Rashford como una buena solución para la banda izquierda. El futbolista tiene muchísimo mercado en su país a pesar de que su salario es desorbitado.