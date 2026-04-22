En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
Sigue toda la actualidad del deporte con la información y la última hora de las radios españolas
"Es una evidencia"
Raúl Varela, presentador de 'La Tribu': "Es una evidencia que no hay buena relación, pero podría haber sido más diplomático".
Arbeloa sentencia a Carvajal, en rueda de prensa
Roberto Gómez, en 'La Tribu': "El mensaje de Arbeloa es muy cabrito".
Sigue la resaca de la Copa del Rey
Roberto Gómez, en Radio Marca: "Podría haber cambio en la sede de la final de la Copa del Rey. En breve habrá noticias".
No se entiende lo de Arbeloa...
Un oyente de Radio Marca: "Álvaro Arbeloa no está tratando nada bien a Carvajal, ya que se está acordando del pasado, cuando le sacó el puesto".
Las declaraciones de Arbeloa, en el punto de mira
Raúl Varela, presentador de 'La Tribu': "Victoria del Real Madrid por la mínima ante un Alavés que fue de menos a más. La imagen del partido: las declaraciones de Arbeloa sobre Carvajal. Darán mucho de qué hablar".
El Real Madrid cumplió, pero sin brillo
¡Buenos días! Empieza un nuevo directo de oído en las radios. Ayer, el Real Madrid cumplió y ganó al Deportivo Alavés. Esta noche, turno para el FC Barcelona, que no quiere dejar escapar ningún punto ante el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.
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