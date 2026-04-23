Libres y Practice del GP de España: horario y dónde ver gratis MotoGP por TV, en directo con Márquez

El Mundial de MotoGP 2026 está de vuelta. Una vez superado el parón sin carreras debido a los conflictos en Oriente Medio, los equipos ponen rumbo a Jerez para disputar el GP de España, donde Marc Márquez buscará conseguir la primera victoria de la temporada con Ducati tras un inicio más bien complicado.

El campeón del mundo no ha tenido buenas sensaciones a bordo de su moto en las primeras carreras del calendario. De momento mira el liderato desde la lejanía, pero nadie descarta a Marc mientras el piloto de Cervera tenga hambre de competir. En las manos de Ducati estará darle herramientas para reengancharse en la lucha, que de momento tiene por la mano el italiano Bezzecchi.

Jorge Martin / APRILIA RACING TEAM

Y es que Aprilia es de momento la gran dominadora del campeonato. Marco es líder tras ganar las tres carreras disputadas hasta el momento, aunque solamente tiene cuatro puntos de ventaja con Jorge Martín. De vuelta a su mejor estado de forma, 'Martinator' tiene en sus manos asaltar el liderato del Mundial y buscar su primera victoria larga en Jerez.

Fin de semana importante también para Pedro Acosta, que ha empezado la temporada de manera excepcional. 'El Tiburón de Mazarrón' es tercero a 21 puntos de Bezzecchi, aunque KTM promete mejorar a lo largo del Mundial para que el español pueda pelear por victorias de aquí en adelante.

Horarios de los entrenamientos libres y Practice del GP de España de MotoGP 2026

Viernes 24 de abril: Moto3 | FP1: 09:00 horas

Moto2 | FP1: 09:50 horas

MotoGP | FP1: 10:45 horas

Moto3 | Practice: 13:15 horas

Moto2 | Practice: 14:05 horas

MotoGP | Practice: 15:00 horas

Dónde ver el GP de España 2026 en directo y por TV

En España, el Gran Premio de España y todas las carreras y entrenamientos del Mundial de MotoGP de este año se pueden ver en directo por televisión y online a través de la plataforma DAZN, así como en Movistar Plus.

También se podrán ver todas las jornadas en abierto a través de Mediaset. El FP1, la practice y la clasificación del sábado 25 de abril se podrán ver por el canal BeMad, mientras que la carrera sprint y las carreras del domingo 26 de abril se verán por Telecinco.

Mientras que Argentina, Chile, México, Colombia y Perú lo retransmitirán a través de ESPN y, en Estados Unidos será NBC Sports y CNBC. También está la opción de usar el servicio de pago VideoPass que ofrece el propio campeonato de MotoGP.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de MotoGP con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.