Del desierto al podio: Joan Mir y Honda consolidan su regreso

Hay que estar ahí por si acaso. Y así lo hizo Joan Mir en Sepang. El piloto mallorquín consiguió un nuevo podio, el segundo de la temporada, tras una larga travesía por el desierto con la descafeinada Honda RC213V. Lo hizo tras rodar cuarto gran parte de la carrera y mantenerse cuando Pecco Baganaia, que era tercero, tuvo que abandonar por un pinchazo en su neumático trasero. Y así llegó un nuevo podio para el Honda HRC Castrol.

Han sido muchos años de sufrimiento y trabajo duro que, por fin, han dado sus resultados. La progresión de Honda esta temporada ha sido algo evidente. Mientras Yamaha seguía sin dar con la tecla para revertir la situación, sí lo hizo la marca del ala dorada.

Joan Mir en el podio junto a Àlex Márquez y Pedro Acosta / Associated Press/LaPresse

De hecho, durante la carrera del domingo, Mir protagonizó una batalla de alto voltaje con Fabio Quartararo, piloto de Yamaha, por la cuarta plaza en carrera. Se pasaron y se repasaron, y nada pudo hacer 'El Diablo', muy rápido a una vuelta con la YZR-M1 pero sufriendo de lo lindo cuando hay que mantener el ritmo de carrera.

Finalmente, con el problema técnico de Bagnaia, Mir se colocó en situación de podio. Igualó, de esta forma, su mejor resultado en una carrera desde que fichó por Honda, en el curso 2023, tras la salida del campeonato de Suzuki, su anterior equipo.

Un fin de semana dulce en casa de Honda

El primer podio llegó precisamente unas semanas atrás, en Japón. Caprichoso el destino, quiso que fuese en casa de Honda. El Campeón del Mundo de 2020 protagonizó una espectacular carrera y terminó tercero por detrás de Marc Márquez, quien resultó campeón aquella carrera, y Bagnaia, primero.

Tras el fin de semana en Malasia, Mir se mostró muy feliz. Se cayó el sábado en la Sprint (su 21ª caída del curso), cuando rodaba en cuarta posición. Pero los fantasmas del día anterior no reaparecieron el domingo, aunque sí estuvieron presentes. "La única manera que tenia para ir detrás de los de delante era arriesgar un poco más, pero no quería que me pasara lo de ayer", decía este domingo a DAZN.

Pero el trabajo duro tuvo su resultado. "A ver, esto es cuando aprietas, empujas y nunca tiras la toalla, a veces no sabes ni que decir y esos momentos malos hacen que este sea super especial. Gracias al equipo porque nunca me he rendido y ellos tampoco. Cada vez estamos más cerca del objetivo que es apuntar más arriba, paso a paso", sentenció el mallorquín.