Martín, hijo de Casillas y Sara Carbonero: "Mi padre me dice que no me quede a medio camino y que tenga humildad"

Martín Casillas Carbonero empieza a mostrar cada vez más similitudes con su padre, Iker Casillas, leyenda del Real Madrid. El hijo de Iker y Sara Carbonero actualmente juega como guardameta en La Fábrica, la cantera del club blanco, donde milita en el Alevín A (categoría sub-12). El joven futbolista forma parte del Real Madrid desde 2022, cuando llegó procedente del Pozuelo. Nacido en 2014, es el primero de los dos hijos que tuvo Casillas con la periodista antes de su separación en 2021. Su hermano pequeño, Lucas, tiene 10 años.

En una entrevista realizada junto al periodista José Ramón de la Morena, Martín se muestra cercano y agradecido por el apoyo familiar. Destaca especialmente la influencia de su padre en su formación dentro y fuera del campo.

"Estoy muy agradecido y estoy muy contento de tener a mi padre en casa, porque estoy muy orgulloso de él, de lo que ha hecho y me da consejos y eso me ayuda”, comenta el joven portero con naturalidad en una de sus primeras entrevistas.

Iker Casillas se centra en su mentalidad

Uno de los mensajes más importantes que recibe de su padre está relacionado con la actitud. “Mi padre siempre me dice que la humildad es lo más importante siempre”, una enseñanza que intenta aplicar en su día a día como deportista.

También recibe consejos muy concretos sobre su posición bajo palos, especialmente en situaciones de penalti. “Siempre me dice que, si me tengo que tirar a un lado, que me tire bien, sin dudar”, explica Martín.

El propio Iker Casillas también le insiste en la importancia de la decisión y la intensidad en el juego: “Que no me quede a medio camino, que si tengo que salir fuerte, salga fuerte”, añade junto a de la Morena.

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Por su parte, el exguardameta recuerda su propia experiencia frente a los once metros: “A lo largo de los años, de tantos penaltis que me tiran jugadores del Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, a veces me quedo con sus lanzamientos. Yo no tengo trucos, me tiro al lado que creo y a ver si lo paro”, concluye. A sus 12 años, es considerado una de las promesas de la cantera blanca, destacando por sus reflejos y valentía.