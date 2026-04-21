Pokémon TCG: próximas expansiones, fechas de lanzamiento y cartas disponibles

Se vienen semanas emocionantes para el JCC de Pokémon. Una vez asentada la nueva era de la Megaevolución tras la salida de Leyendas: Z-A, la nueva expansión está a la vuelta de la esquina con cartas tan esperadas como Mega-Darkai ex o Mega-Rayquaza ex.

La primera parada en el calendario, mientras en el mercado occidental sigue en venta Equilibrio Perfecto, será el próximo 22 de mayo. Es una fecha señalada para todos los aficionados del TCG de Pokémon, pues será el día señalado para la llegada de la expansión Megaevolución: Caos Creciente, la cuarta de la nueva serie. Llegará a España el mismo día que en Japón salga la nueva expansión: Abyss Eye, que saldrá el 17 de julio en Occidente.

Caos Creciente, la nueva expansión / Pokémon

Y es que el patrón que ha seguido The Pokémon Company es el mismo que estos últimos tiempos: en España y el resto de países llegan copias prácticamente idénticas de los sets japoneses, que van una expansión por delante que el resto del mundo. Es así como Abyss Eye, que contará con el esperado Mega-Darkai ex, llegará al país nipón el 22 de mayo y en Occidente el 17 de julio, fecha aproximada en la que en Japón saldrá la nueva expansión: Storm Emerald.

Mega-Darkai ex vendrá en los próximos meses / Pokémon

La expansión de Mega Rayquaza ex aterrizará en Japón aproximadamente el 31 de julio y llegaría a Occidente unos meses más tarde. Cabe recordar que en septiembre se espera la llegada de un set conmemorativo por el 30º aniversario de la franquicia y será el evento principal del año en clave JCC de Pokémon. En el horizonte, una expansión que muchos han denominado como Aura Seeker y que podría contar con Mega Lucario Z.

Todas las próximas expansiones de TCG de Pokémon en España

22 mayo 2026 : Megaevolución: Caos Creciente

: Megaevolución: Caos Creciente 31 julio 2026 : Megaevolución: Pitch Black (por confirmar)

: Megaevolución: Pitch Black (por confirmar) 16 septiembre 2026 : Storm Emerald (por confirmar)

: Storm Emerald (por confirmar) Octubre de 2026 : Celebración del 30º aniversario (por confirmar)

: Celebración del 30º aniversario (por confirmar) Diciembre de 2026: Aura Seeker (por confirmar)

Todas las próximas expansiones de TCG de Pokémon en Japón

22 mayo 2026 : Megaevolución: Abyss Eye (Mega Darkar ex)

: Megaevolución: Abyss Eye (Mega Darkar ex) 31 julio 2026 : Storm Emerald (Mega Raquaza ex)

: Storm Emerald (Mega Raquaza ex) 16 septiembre 2026 : Celebración del 30º aniversario (por confirmar)

: Celebración del 30º aniversario (por confirmar) Octubre de 2026: Aura Seeker (por confirmar)

Caos Creciente, la próxima expansión en España

Megaevolución: Caos Creciente será la cuarta expansión de la nueva era de Pokémon tras el lanzamiento de Leyendas: Z-A. El set está basado en el japonés Ninja Spinner y estará ambientado en las calles de Ciudad Luminalia. Están confirmadas cinco megaevoluciones: Mega Greninja ex, Mega Pyroar ex, Mega Floette ex, Mega Dragalge ex y Mega Gallade ex; otros cinco Pokémon ex como Beedrill ex, Gourgeist ex, Cobalion ex, Cinccino ex y Krookodile ex y otros añadidos interesantes.

Se trata de un set compacto como viene siendo habitual en las últimas expansiones del JCC. En total, habrá un total de 86 cartas base más otras 35 ilustraciones especiales y se espera la llegada de productos como ETB y torneos de prelanzamiento a partir del 9 de mayo.