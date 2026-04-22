La lista de Simeone indigna a media liga: "Nos sentimos perjudicados"

En la mente de Diego Pablo Simeone sólo existe una cosa: la Champions. Por mucho que el argentino dijera el martes en rueda de prensa que el Atlético debía olvidar la derrota en la final de Copa del Rey centrándose en LaLiga. "Tenemos que volver a empezar. Centrarnos en el Elche y Athletic. Saber competir contra ellos para llegar de la mejor manera al Arsenal", apuntaba el Cholo.

La lista de convocados para jugar en el Martínez Valero contradice al técnico rojiblanco. Con hasta cuatro futbolistas importantes lesionados -Hancko, Giménez, Lookmany Sørloth-, Simeone ha tenido que echar mano de la cantera para completar una convocatoria que ha levantado muchas suspicacias, sobre todo entre los equipos implicados en la lucha por el descenso.

Tal y como sucedió en Sevilla, donde los colchoneros perdieron por 2-1, Simeone alineará frente al Elche un equipo de circunstancias, incluso más rejuvenecido que el que formó en el Sánchez-Pizjuán. De hecho, el Cholo se lleva a quince jugadores del primer equipo, donde sólo Griezmann podría actuar como referencia ofensiva. Sin Sørloth ni Julián, fuera de la lista por decisión técnica, el 'Principito' es el único que puede ejercer como delantero..

Llueve sobre mojado

Como decíamos, los clubes implicados en la lucha por la permanencia están mirando con recelo estas alineaciones del Atlético de Madrid. Después de lo sucedido en Sevilla, Pablo Sánchez, presidente del Levante, se quejó públicamente de la alineación que presentó Simeone frente a los hispalenses. El mandatario granota acusó, en cierta medida, al Cholo de adulterar la competición.

"Ha sido una jornada pésima para nosotros en cuanto a resultados. Ha sido una jornada difícil de entender. Ha habido resultados poco previsibles, con alineaciones... Equipos que no han jugado con sus mejores jugadores. Sé que pasa todas las temporadas pero no por eso deja de ser poco bonito", decía el máximo mandatario de los valencianos.

Pero no quedó ahí la cosa, Sánchez insistió en sus críticas al Atlético, aunque sin mencionar directamente a Simeone. "Hay que intentar poner todo para ganar los partidos y esta jornada no ha sucedido así. En algunos encuentros no han jugado los mejores y nos sentimos perjudicados. Había partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas", censuró.

Ante el Elche, también peleando por la salvación, Simeone volverá a dosificar esfuerzos y dar minutos a los menos habituales. Una decisión que levantará ampollas en clubes como Mallorca, Rayo, Sevilla, Alavés, Levante y Oviedo, todos ellos con urgencias clasificatorias.