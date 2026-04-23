Manolo Lama sorprende a todos con su predicción: "No digo que el Madrid vaya a ser campeón de Liga, pero…”

El desenlace de LaLiga está cerca de decidirse y todo apunta a que el próximo Clásico será determinante en la lucha por el título. El encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid marcará un punto de inflexión en un tramo final de temporada que se presenta especialmente exigente para ambos equipos.

Los de Hansi Flick se encuentran a nueve puntos de los de Arbeloa. Una distancia significativa para poder afrontar los últimos encuentros con un poco más de respiro, pero con la vista puesta al retrovisor hacia el Real Madrid, que ha recuperado todos los efectivos para el tramo final de temporada.

El Barça, por su parte, llega muy mermado físicamente. La lesión de Lamine Yamal, sumada a la baja de Raphinha, ha encendido las alarmas en Can Barça, teniendo en cuenta el calendario exigente que se le viene a los azulgrana, con el Clásico en juego ante su afición.

Un Clásico para cerrarlo todo

Manolo Lama, en la Cope, avisaba de este posible cambio de dinámica. El narrador considera que LaLiga está bastante declinada hacia el Barça, pero avisa de que no se relajen tras las lesiones en el equipo. "Todavía se tiene que jugar el Clásico...", avisaba Lama. Juanma Castaño, en el 'Partidazo de la COPE', le respondió inmediatamente. "Imposible Lama, imposible", decía, contraargumentando lo que estaba a punto de decir Manolo Lama.

"El Barça afronta este fin de semana un compromiso especialmente complicado. No significa necesariamente que vaya a perder el título, pero sí que tiene por delante un calendario muy exigente que puede poner en riesgo su regularidad en este tramo final de la temporada. En contraste, el Real Madrid llega en una dinámica más positiva en lo físico. El equipo blanco ha ido recuperando jugadores importantes que estaban lesionados, mientras que el Barça parece estar sufriendo más problemas en ese sentido, con bajas que afectan a su rendimiento"; dice.

El Barça tiene que jugar todavía contra Getafe, Osasuna, Alavés, Real Madrid, Betis y Valencia. Un calendario bonito, exigente y en los que Hansi Flick buscarán dar un golpe encima de la mesa para cerrar otra liga más.

Además, señala que la acumulación de partidos puede pasar factura al conjunto azulgrana, que llega con desgaste físico y con varios futbolistas atravesando problemas físicos. Esta situación podría condicionar su rendimiento en los compromisos más inmediatos.

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"El Madrid va a afrontar los últimos seis partidos prácticamente con su once titular", concluía Lama.