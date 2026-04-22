Barcelona - Celta, en directo hoy: LaLiga EA Sports, en vivo

Lamine Yamal, a por el podio de goleadores

El joven extremo del Barça está a solo un gol de alcanzar la tercera posición en la tabla de máximos goleadores de La Liga. Actualmente, ocupa el cuarto puesto con 15 goles, por detrás de Kylian Mbappé (24), Vedat Muriqi (21) y Ante Budimir (16).

Con la mente puesta en cerrar La Liga lo antes posible, Lamine ha publicado en sus redes sociales una imagen motivadora dirigida a los aficionados culés.