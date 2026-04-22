Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espanyol - BarcelonaDónde ver Espanyol - BarcelonaVíctor MuñozRed prostitución ItaliaConvocatoria BarcelonaBarça - CeltaSimeoneIñigo MartínezArbeloa CarvajalJuanma RodríguezOyarzabalEspanyol - Barcelona horarioA qué hora juega el BarçaBarcelona - Celta alineaciones probablesJosefaGimnasioJesse BisiwuRadios hoyCentral GuardiolaBarça AtlèticIzaskun RuizCuadro playoffs EuroligaMutua Madrid OpenDónde ver Mutua Madrid OpenRafa JodarMotoGP HorariosSeixas récord PogacarGuardiolaSeguridad SocialPS PlusPokémon TCG
instagramlinkedin
En directo

En directo

LALIGA EA SPORTS

Barcelona - Celta, en directo hoy: LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto del Barça - Celta (21.30h; M+LaLiga) de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports

Alineaciones probables del FC Barcelona - Celta de Vigo

Alineaciones probables del FC Barcelona - Celta de Vigo / SPORT

Dídac Peyret

Sergi Castillo

Actualizar

TEMAS