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Barcelona - Celta, en directo hoy: LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del Barça - Celta (21.30h; M+LaLiga) de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports
Lamine Yamal, a por el podio de goleadores
El joven extremo del Barça está a solo un gol de alcanzar la tercera posición en la tabla de máximos goleadores de La Liga. Actualmente, ocupa el cuarto puesto con 15 goles, por detrás de Kylian Mbappé (24), Vedat Muriqi (21) y Ante Budimir (16).
Con la mente puesta en cerrar La Liga lo antes posible, Lamine ha publicado en sus redes sociales una imagen motivadora dirigida a los aficionados culés.
Recordamos las posibles alineaciones del partido
A pesar de las bajas de Raphinha, Christensen y Marc Bernal —a quien el club no quiere forzar y finalmente no entrará en la convocatoria—, Hansi Flick saldrá con su mejor once disponible en busca de los tres puntos.
Por parte del Celta de Vigo, tampoco podrán contar con Starfelt ni con Miguel Román. Además, por decisión técnica, Cervi, Ristic y Manu Fernández no han viajado a Barcelona.
FC Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric Garcia, Cubarsí, Cancelo; Pedri, Gavi, Fermín; Lamine, Ferran Torres y Rashford.
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Aidoo, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Moriba, Vecino, Mingueza; Jutglà, Borja Iglesias y Swedberg.
Vestuarios listos
A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, el FC Barcelona ha abierto las puertas de su vestuario y lo ha mostrado completamente listo para el partido de esta noche. El mensaje que acompaña las imágenes: "Bienvenidos a nuestro vestuario".
Rafa Yuste, al habla: "Cada partido es una final"
En la previa al partido, Rafa Yuste, presidente en funciones del Barça, ha hablado para los medios de comunicación: "Cada partido es una final. No hacemos previsión de cuándo ganaremos la liga. En lo único que pienso es en superar al Celta esta noche".
"Me gusta escuchar a Hansi decir que está feliz en el Barça. Tiene un año más de contrato. ¿Su renovación? No es el momento de hablar de esto ahora. Él ya lo dijo ayer"
LaLiga, prioridad absoluta
Tras la dolorosa eliminación en Champions League el pasado martes ante el Atlético de Madrid, el FC Barcelona ya ha puesto el foco al 100% en revalidar el título de La Liga. Con un colchón de nueve puntos sobre el Real Madrid y un fútbol dominante esta temporada, Hansi Flick no quiere dejar nada al azar: su objetivo es cerrar el campeonato lo antes posible y evitar cualquier sorpresa en las jornadas finales.
El Barça busca acercarse al título
¡Buenas tardes! Os damos la bienvenida al directo a tiempo real del partido de esta noche entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou. Encuentro clave para los de Flick, que buscan mantener la distancia con un Real Madrid que ganó ayer ante el Alavés.
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