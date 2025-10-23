Ducati confirma que Marc Márquez no volverá a correr hasta 2026

Tal y como informó El Periódico, el pasado lunes, tras conocerse la intervención en el hombro derecho del catalán Marc Márquez Alentá (Ducati), de 32 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y el gran protagonista de la temporada al arrasar en el Mundial de MotoGP desde el primer día, 'ET', como le conocen en Italia, ha decidido, por recomendación de los doctores Antuña y Roger de Oña, del Hospital Ruber Internacional, de Madrid, ralentizar su reaparición, no poner en riesgo, como sí hizo en 2020 tras su accidente en Jerez, y regresar a la competición totalmente recuperado de su lesión.

Márquez, que, según ha contado hoy su hermano Àlex "no se pierde ni un solo minuto de entrenamientos y carreras del Mundial", espera volver con su físico al cien por cien en el primer test de la próxima temporada, que se celebrará, precisamente, en el trazado de Sepang (Malasia), donde este fin de semana se celebra el antepenúltimo GP de la temporada. La primera toma de contacto con las motos de 2026, que, en principio, será el martes después del GP de la Comunidad Valenciana en Cheste, serán los días 3, 4 y 5 de febrero..

Ese test, el del martes siguiente al último GP de este año, no será muy importante para Marc, pues las motos de 2026 son (casi) idénticas a las de este año y solo en 2027 es cuando entrará en vigor el nuevo reglamento técnico, que sí producirá enormes cambios tanto en las motos como en el pilotaje, pues, además, los neumáticos serán Pirelli nada que ver con los actuales Michelin.

El equipo Ducati Lenovo acaba de anunciar, en un pequeño comunicado desde Sepang (Malasia), que su campeón no regresará a la competición, a los entrenamientos, hasta inicios de febrero, en Malasia, tal y como anunció El Periódico hace más de una semana. La razón es, sencillamente, que el campeón de Cervera (Lleida) no tiene prisa alguna en reaparecer, ya que todos los indicios es que la lesión de ligamentos en los hombros (véase el viacrucis que está sufriendo Maverick Viñales, con una lesión parecida) si no se cura bien, del todo, provoca muchísimos problemas.

El equipo médico que sigue el proceso de recuperación ha determinado que la evolución clínica de la fractura en el coracoides y de la lesión de los ligamentos es totalmente positiva y sigue su curso con normalidad, pero Marc finalmente necesitará estar un total de 4 semanas con la zona inmovilizada antes de empezar la fase de rehabilitación por lo que su retorno a la competición este año queda totalmente descartada.

"Desde que conocimos el diagnóstico de la lesión sabíamos que las probabilidades de tener a Marc en Valencia para el gran premio y para el test eran realmente bajas”, comentó el ingeniero Gigi Dall’Igna en el comunicado emitido por Ducati. “Es una pena porque para nosotros es muy importante tenerlo en pista, pero sabemos perfectamente que la prioridad es que se recupere bien para volver al 100%, pensando en la temporada que viene. Estamos totalmente de acuerdo con la decisión y convencidos de que no correr riesgos es lo mejor para todos. Le deseamos una buena recuperación y esperamos verlo pronto con nosotros”.

“Analizando toda la situación creemos que lo más adecuado, inteligente y coherente es respetar los plazos biológicos de la lesión, aunque esto signifique que no podré competir esta temporada ni estar en los test”, señaló Marc Márquez en el mismo texto. “Sabemos que nos toca un invierno duro, de mucho trabajo, con el objetivo de recuperar la musculatura al 100% y estar preparados para la próxima temporada. Esto no puede empañar ni hacer olvidar que el gran objetivo, el de ser campeones del mundo, ya lo conseguimos y que pronto lo celebraremos de nuevo juntos. Gracias a todos los aficionados por los mensajes, y a Ducati y los patrocinadores por el apoyo y la comprensión”.