¡Cumbre de Deco con el agente de Jon Martín!

Son semanas intensas en Can Barça. Aunque sobre el papel parecía una semana tranquila, en los despachos se sigue trabajando sin descanso y los movimientos no han parado. Muchas de las reuniones que están habiendo en los últimos días son habituales o contactos rutinarios, pero otros han sorprendido más de lo esperado. Está siendo, en definitiva, una semana movida para la dirección deportiva, que no baja el ritmo ni en días que parecían más calmados.

Según ha podido saber SPORT, Deco se reunió ayer con Iñaki Ibáñez, agente de Jon Martín, defensa central de la Real Sociedad, en una reunión informal para interesarse por la situación del jugador. El defensor está siendo una de las sensaciones del curso y está rindiendo un nivel excelente, haciendo que grandes clubes de Europa ya se hayan interesado por si situación y lo estén monitorizando. El futbolista tiene contrato hasta 2031 y, aunque está creciendo a pasos agigantados y ya tiene un valor de mercado de 20 millones de euros, la cláusula que se introdujo en su última renovación con el club 'txuri urdin' asciende hasta los 50 millones de euros, un precio ligeramente inferior al que el Barça pretende pagar por Bastoni en caso que su fichaje se termine produciendo.

Toma de contacto

En el Barça manejan buenos informes sobre él y valoran sus cualidades. Aunque no es zurdo, algo que a priori se busca para reforzar el eje de la defensa, es un central que gusta. Tiene buena salida de balón, mide 1,87 y va muy bien por arriba, encajando en varios de los parámetros que se tienen en cuenta. La opción prioritaria sigue siendo y siempre será Alessandro Bastoni, jugador con el que el Barça tiene muy avanzadas las negociaciones con el jugador, pero el club no deja de lado otras alternativas que puedan aparecer en el mercado y que puedan ganar peso según avance la planificación.

Fuentes cercanas a la reunión apuntan que fue un encuentro informal, sin carácter decisivo, aunque reconocen que el nombre de Jon Martín fue el tema principal. Aun así, se trató solo de un sondeo, ya que el Barça no ha trasladado al jugador ningún interés concreto en ficharlo. Simplemente quiso conocer de primera mano su situación y establecer un primer contacto con su entorno, algo habitual en este tipo de procesos.

Una final de escándalo

Jon Martín firmó una final sobresaliente en la Copa del Rey. Su valentía en cada acción, su lectura del juego, su buena salida de balón y la calma que mostró en los momentos más exigentes fueron claves para que la Real Sociedad se proclamara campeona ante el Atlético de Madrid. Fue un partido que confirmó la gran temporada que está haciendo y que dejó muy buenas sensaciones.

Muchos aficionados que no lo conocían quedaron sorprendidos con su rendimiento y su personalidad sobre el campo. Precisamente esa magistral actuación generó que, a pesar de tener un contrato de larga duración con la Real, varios clubes importantes ya se han interesado por él y han empezado a moverse para seguir de cerca su evolución.