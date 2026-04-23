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Eder Sarabia: "Si no juega el Mundial sería la mayor injusticia de toda la historia"

El entrenador del Elche se deshizo en elogios hacia un David Affengruber que se lució ante el Atlético y participó en los tres goles de su equipo

David Affengruber se lució ante el Atlético

David Affengruber se lució ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

El Elche tomó oxígeno y salió del descenso tras imponerse al Atlético de las rotaciones. El conjunto ilicitano sufrió de lo lindo pese a jugar en superioridad numérica desde la temprana expulsión de Thiago Almada. Nico González se echó el equipo a la espalda y firmó un golazo de tintes maradonianos, aunque fue André Silva quien selló el definitivo 3-2 en el marcador.

El luso anotó un doblete, pero quien se robó el protagonismo en un Martínez Valero pletórico fue, sin lugar a dudas, David Affengruber. El austriaco estuvo imperial. Participó en los tres goles: empató el partido, provocó el penalti y la expulsión de Almada y asistió a André Silva en el 3-2. Es la gran esperanza de la salvación del Elche.

"No es normal que un central esté en los tres goles"

"Ha sido mi mejor partido desde que estoy en el Elche", asintió. "No es normal que un central esté en los tres goles. Es especial, un partidazo de todo el equipo, seguimos así y el domingo otra vez", reconoció. La guinda a un partido sobresaliente hubiese sido evitar el segundo tanto de Nico González. No lo logró por cuestión de centímetros.

Ganador en todos los duelos dividios, secó a sus rivales, marcó el 1-0, acertó en su valiente presión a Almada en el área rojiblanca para forzar su expulsión y el consiguiente penalti para el conjunto franjiverde y asistió al nueve luso en el 3-2.

Eder Sarabia, al ser preguntado por su recital, no dudó en afirmar que "si David no juega el Mundial sería la mayor injusticia de la historia". "Se lo he dicho ahora, me he emocionado con él, ha sido descomunal", añadió a 'DAZN'.

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El central cumplió 25 años en marzo y aún tiene una temporada más de contrato con el club del Martínez Valero. Confía en terminar el curso a este nivel para recibir la llamada Ralf Rangnick, seleccionador de Austria: "Con partidos como este o con mucho nivel puedo entrar en la lista pero ahora nos enfocamos solo en la Liga y en el Elche, tenemos seis finales y vamos a seguir así".

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