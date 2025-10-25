Fermín Aldeguer, 'Rookie del año' con sanción incluída

Muchos no daban un duro por él. Pero le importó bien poco a Fermín Aldeguer. Tras su cuestionada subida a MotoGP, el piloto murciano aterrizaba en el Gresini Racing con todas las miradas centradas en él. Era el sustituto de Marc Márquez en el equipo, y venía de terminar la temporada en Moto2 con una discreta quinta plaza en la general, lejos de las expectativas depositadas en él. Pero ahora, más de 365 días después, ya es 'Rookie del año' en la categoría reina.

El piloto de la Ñora (Murcia) ha firmado una buena temporada a lomos de la Desmosedici GP24. Con altibajos, sí. Pero nada fuera de lo común en un novato que trata de adaptarse a las peculiares características de una MotoGP. De hecho, en Indonesia se alzó con su primera victoria en la categoría reina... y lo hizo en su temporada de debut. Algo que tan solo habían hecho cinco pilotos en la era MotoGP, entre ellos, nombres tan ilustres como Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Marc Márquez.

Fermín Aldeguer se llevó la victoria en Mandalika / EFE

A lo largo del curso, ha logrado subirse al podio dos veces el domingo (en Francia, fue tercero, y en Austria, segundo) y otras tres en la carrera al Sprint de los sábados (Francia, Aragón e Indonesia). Hasta en dos ocasiones ha partido desde la primera fila de parrilla y otras tres en la segunda. Y pese a que algunos pueda parecerles poca cosa, más si comparamos con los resultados de su compañero de equipo, Àlex Márquez, ya proclamado subcampeón, el murciano ha conseguido coronarse como 'Rookie del año' y ha demostrado sentirse cada vez más cómodo con su moto.

El título llegó durante la carrera al Sprint de Malasia. Fermín, que partía sexto en parrilla, logró remar hasta el podio, protagonizando un impecable adelantamiento sobre Pedro Acosta que se convirtió en uno de los momentos más reseñables del fin de semana. Los puntos cosechados le otorgaban el título de mejor novato, por delante de Ai Ogura (Trackhouse) y Somkiat Chantra (Honda LCR), los dos otros debutantes del curso.

Sin embargo, tras la bandera a cuadros se confirmaba que el piloto de Gresini estaba siendo investigado por la presión de sus neumáticos. Finalmente, fue penalizado con 8 segundos, algo que le hizo caer hasta la séptima posición de la clasificación final, ganando únicamente tres puntos en lugar de los siete que había cosechado. El podio era, por lo tanto, para Pedro Acosta.

Sanción en un momento dulce

"El 25 de octubre de 2025, durante la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de Malasia, se comprobó que estaba utilizando [Aldeguer] presiones de neumáticos inferiores a los parámetros recomendados por el proveedor oficial. Esto infringe el artículo 2.4.4.9 del Reglamento del Mundial", decía este sábado el panel de comisarios, dirigido por el expiloto Simon Crafar. "Por las razones expuestas, el Panel de Comisarios de MotoGP de la FIM ha impuesto una penalización de 8 segundos que se sumarán a los resultados de la carrera al sprint", anunciaban.

"He intentado dar el cien por cien, pensaba que la presión de los neumáticos estaba bien, ha habido algún problema en el display con la electrónica", decía tras la carrera el murciano, sin conocer aún si iba a ser sancionado, pero a sabiendas de que estaba siendo investigado.

Sea como sea, nada borra el hecho de que Fermín es ya el mejor debutante en la máxima categoría del motociclismo. Y a esta hazaña, se suma el subcampeonato de Àlex Márquez. Sin duda, está siendo un fin de semana de lo más dulce para el equipo italiano.