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FC BARCELONA

De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal

El '10' azulgrana sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda durante el partido entre Celta de Vigo y FC Barcelona

Así ha narrado 'Carrusel Deportivo' el momento de la lesión de Lamine Yamal

Así ha narrado 'Carrusel Deportivo' el momento de la lesión de Lamine Yamal

Así ha narrado 'Carrusel Deportivo' el momento de la lesión de Lamine Yamal / Carrusel Deportivo

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Llegan muy malas noticias desde el Spotify Camp Nou. Lamine Yamal, máximo estadarte tanto del FC Barcelona como de la selección española, tuvo que abandonar el terreno de juego antes del término de la primera parte del partido entre FC Barcelona y Celta de Vigo después de sufrir una lesión durante la ejecución de un penalti.

Las primeras noticias sobre el estado del '10' azulgrana apuntan a una afectación en los isquiotibiales de la pierna izquierda. A falta de que el futbolista se someta a pruebas médicas y el club confirme el alcance de la lesión, las imágenes de Lamine retirándose del césped han hecho saltar todas las alarmas.

El tiempo de baja de Lamine Yamal estará condicionado por la gravedad de la lesión. En este sentido, los estudios llevados a cabo por el Massachusetts General Hospital dibujan tres escenarios posibles.

Lamine Yamal adelantó al Barça contra el Celta de penalti... y se lesionó

Lamine Yamal adelantó al Barça contra el Celta de penalti... y se lesionó / Valentí Enrich

Si se trata de un tirón o distensión del músculo isquiotibial, el pronóstico más optimista, Lamine Yamal estaría de baja durante un periodo estimado de 2 a 3 semanas. El astro azulgrana no estaría disponible para la disputa del clásico, pero podría terminar la temporada vestido de azulgrana.

Si se trata de una rotura parcial, el tiempo estimado de recuperación ascendería de 3 a 8 semanas. En este escenario hipotético, Lamine Yamal no volvería a jugar con el Barça en lo que queda de temporada e incluso podría llegar a perderse el Mundial.

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El peor escenario posible es el de una rotura completa del músculo, que obligaría a Lamine Yamal a someterse a cirugía. En este caso, el tiempo de baja ascendería a varios meses, pudiendo llegar incluso a 6 en los pronósticos más pesimistas.

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