Felipe Isidro, catedrático de Educación Física: "Las piernas representan entre el 65 y el 68 por ciento de la masa muscular del cuerpo"

A muchos les cuesta afrontar el día de pierna en el gimnasio, pero es una de las partes más importantes de cualquier rutina. Más allá de la estética, fortalecer el tren inferior influye directamente en nuestra funcionalidad diaria. Caminar, subir escaleras, mantener el equilibrio o simplemente levantarse de la cama son acciones en las que intervienen de forma decisiva los músculos de las piernas.

Además, este tipo de entrenamiento suele relacionarse con una respuesta física global. Al implicar grandes grupos musculares, el trabajo del tren inferior puede favorecer procesos hormonales que repercuten en el desarrollo muscular general. Por eso, dentro del mundo del fitness se repite a menudo la idea de que entrenar piernas también ayuda a mejorar otras zonas del cuerpo.

El especialista en educación física Felipe Isidro destaca otro motivo clave para no saltarse estas sesiones; según explica, las piernas concentran alrededor de dos tercios de la masa muscular total del organismo, aproximadamente entre el 65 % y el 68 %.

Esto significa que, incluso cuando se dispone de poco tiempo para entrenar, dedicar la sesión al tren inferior puede resultar especialmente eficiente.

Aun así, es frecuente que el entrenamiento de piernas se centre únicamente en los músculos más visibles, como los glúteos o los cuádriceps. Esta tendencia deja en segundo plano otros igualmente importantes para el rendimiento y la estabilidad.

El entrenador y especialista en biomecánica Álvaro Guzmán advierte de que algunos músculos suelen quedar olvidados en muchas rutinas. Los aductores, por ejemplo, a menudo no reciben la atención que merecen pese a su papel en el control del movimiento y la estabilidad de la cadera.

Por ello, los expertos recomiendan abordar el trabajo del tren inferior de forma completa. Para lograr un desarrollo equilibrado y funcional es necesario incluir todos los grupos musculares implicados, desde gemelos y femorales hasta glúteos y aductores. Solo así se obtiene un entrenamiento realmente efectivo.