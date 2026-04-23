Barcelona encara la celebración de Sant Jordi 2026 con un operativo especial que transformará la movilidad en el centro de la ciudad.

Para facilitar la instalación de las paradas de libros y rosas, el estacionamiento quedará restringido de manera progresiva en tramos del paseo de Gràcia, Rosselló, Provença, Mallorca y la avenida Diagonal desde el 21 de abril. La prohibición será total entre las 8:00 h del día 22 y las 23:00 h del día 23.

El 22 de abril, desde las 7:00 h y hasta la noche del propio Sant Jordi, no se podrá circular dentro del perímetro cerrado de la isla literaria del Eixample, una zona que volverá a convertirse en el gran epicentro peatonal de la fiesta. Solo estarán habilitadas para el tráfico las calles perimetrales, además de Aragó, València y la Gran Via de les Corts Catalanes. Las bicicletas y los vehículos de movilidad personal también tendrán prohibido el acceso.

Las estaciones de Bicing situadas dentro del perímetro quedarán anuladas, aunque sí se podrá entrar y salir de los aparcamientos públicos y privados. Ante estas limitaciones, el Ayuntamiento recomienda acceder a pie o en metro tanto a la isla literaria como al resto de espacios de venta repartidos por la ciudad.

Una gran zona peatonal para celebrar la diada

El corazón del Eixample volverá a ser un espacio exclusivamente peatonal entre la Diagonal y la Gran Via, y entre Balmes y Pau Claris. La fiesta se extenderá también a Ciutat Vella, desde Portal de l’Àngel hasta la avenida de la Catedral, y a Gràcia, por Gran de Gràcia desde el Pla de Nicolás Salmerón hasta la calle de Astúries.

El 23 de abril, libreros y floristas dispondrán de espacios reservados en varios distritos, y podrán vender en la calle desde el día 22. La víspera de Sant Jordi se consolida así como un anticipo festivo que ya forma parte del paisaje de la ciudad.

Sant Jordi 2026 en Barcelona: calles cortadas, afectaciones al tráfico y exclusivo para los peatones / Archivo

Estands municipales y actividades especiales

Durante la jornada del 23 de abril, el Ayuntamiento instalará sus propios estands en el paseo de Gràcia, entre Provença y Rosselló, donde se presentarán novedades editoriales y recomendaciones de publicaciones municipales. En la plaza de Catalunya, en la esquina con ronda de Sant Pere, se habilitará un mural colectivo de Sant Jordi abierto a la participación ciudadana.

Espacios de venta en todos los distritos

La red de puntos de venta se desplegará por toda Barcelona. Entre los principales espacios reservados destacan:

Ciutat Vella : Portal de l’Àngel, av. Catedral y paseo Lluís Companys.

: Portal de l’Àngel, av. Catedral y paseo Lluís Companys. L’Eixample : plaza Catalunya, plaza Universidad, rambla Catalunya, paseo de Gràcia y paseo de Sant Joan.

: plaza Catalunya, plaza Universidad, rambla Catalunya, paseo de Gràcia y paseo de Sant Joan. Sants-Montjuïc : rambla de Sants.

: rambla de Sants. Les Corts : av. Diagonal entre Joan Güell y Pau Romeva.

: av. Diagonal entre Joan Güell y Pau Romeva. Sarrià-Sant Gervasi : plaza Sarrià.

: plaza Sarrià. Gràcia : Gran de Gràcia y plaza de la Vila de Gràcia.

: Gran de Gràcia y plaza de la Vila de Gràcia. Horta-Guinardó : plaza Eivissa.

: plaza Eivissa. Nou Barris : Vía Júlia y plaza Virrei Amat.

: Vía Júlia y plaza Virrei Amat. Sant Andreu : plazas Orfila y Comerç, y la calle Segre.

: plazas Orfila y Comerç, y la calle Segre. Sant Martí: rambla del Poblenou, Cabanyal, plazas del Mercat y Font i Sagué, Sèquia Comtal y el entorno de la Biblioteca Gabriel García Márquez.

Movilidad durante la diada

El Día de Sant Jordi, los vehículos solo podrán circular por las calles perimetrales de la gran manzana del Eixample y por Aragó, València y la Gran Via. El resto del espacio será exclusivamente peatonal, sin acceso para bicicletas ni vehículos de movilidad personal. Las estaciones de Bicing permanecerán fuera de servicio dentro del perímetro.

La ciudad se prepara así para una de las jornadas más multitudinarias del año, con un dispositivo que busca garantizar la seguridad, la movilidad y el disfrute de una fiesta que vuelve a llenar Barcelona de libros, rosas y vida en la calle.