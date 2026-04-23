Así se salvó la vida del aficionado del Barça

El Spotify Camp Nou vivió minutos de zozobra y enorme tensión en la recta final de la primera parte del partido entre el FC Barcelona y el Celta. Un seguidor del Barça se desplomó en la zona de lateral del Estadi obligando a interrumpir el partido para centrar toda la atención en recuperar al aficionado que había sufrido el problema.

El paciente tuvo un paro cardiorrespiratorio a sus 56 años y la causa del paro de corazón ha sido un infarto agudo de miocardio. Se le pudo salvar la vida y fue trasladado al hospital de Bellvitge.

Una actuación superprofesional como siempre, dirigida Manel Garcia y su equipo de emergencias, salvó la vida de este aficionado que era socio hasta el 2017. Una vez recuperado el pulso en medio de la escalera, porque no se podía perder tiempo ya que cada segundo cuenta por la vida de una persona, lo evacuaron.

El aficionado estaba acompañado por su hijo, que temía por la vida de su padre. El Barça cerró, de este modo, el protocolo de atención urgente con el informe de los hechos.

El partido se pudo reanudar con el tiempo añadido del primer tiempo y, por fortuna, no hubo que lamentar la peor de las noticias. El club actuó con una rapidez digna de admirar.

Precedente

El servicio de emergencias, comandado por Manel Garcia, ya salvó una vida a un aficionado en el partido ante el Copenhague. Tras la victoria del FC Barcelona ante el FC Copenhagen, que permitió a los de Hansi Flick asentarse en el ‘top 8’ de la UEFA Champions League en quinta posición, la jornada dejó también un episodio de máxima tensión fuera del terreno de juego.

En plena vía pública, una aficionada sufrió una parada cardiorrespiratoria, lo que obligó a una intervención urgente de los servicios de emergencia. La Guardia Urbana fue la primera en alertar de la situación, activando de inmediato el protocolo sanitario.

Los servicios médicos del club azulgrana, liderados desde 2022 por el doctor Xavier Corbella y coordinados por Manel Garcia, se desplazaron rápidamente al lugar de los hechos para atender a la afectada.

La actuación fue inmediata y coordinada en un contexto de máxima gravedad, poniendo de relieve la importancia de la rapidez de respuesta en este tipo de emergencias, donde cada segundo resulta decisivo.