Así estaría la clasificación de LaLiga sin el VAR tras la jornada 33
El sistema de videoarbitraje ha vuelto a ser protagonista este fin de semana, con especial incidencia en dos partidos
LaLiga EA Sports cierra el telón de su trigésimotercera jornada de competición y comienza a adentrarse en su fase más decisiva. La victoria del Villarreal sobre el Real Oviedo pone el broche a un fin de semana que ha derivado en movimientos interesantes en la zona baja de la clasificación, algunos de ellos con incidencia directa por parte del videoarbitraje.
La aplicación del VAR forma parte del día a día en el campeonato doméstico desde su aplicación, y esta tecnología ha vuelto a estar presente en esta jornada intersemanal. En los últimos días de competición, las intervenciones del sistema de videoabritraje han cambiado radicalmente el signo de un partido, aunque otras acciones sin impacto visible en el marcador también han condicionado profundamente el desarrollo de algunos enfrentamientos.
El gran damnificado de la jornada fue, precisamente, uno de los encargados de poner el broche a la noche del jueves. El Oviedo, actual colista de la competición, que vio como el VAR entraba en acción para señalar -y repetir- un penalti que permitiría al Villarreal adelantarse en un partido que terminó en tablas (1-1). De no ser por el tanto de Nicolas Pépé, los carbayones hubiesen obtenido tres puntos de oro en la carrera por la salvación
El videoarbitraje también tuvo incidencia en el partido entre Barça y Celta de Vigo, aunque su intervención no fue a mayores. En este caso, el SAOT entró en escena para anular un tanto de Ferran Torres por fuera de juego en una acción en la que el de Foios parecía estar alineado con su marca.
¿Cómo queda la clasificación de LaLiga tras la jornada 33?
¿Cómo quedaría la clasificación de LaLiga sin VAR tras la jornada 33?
- FC Barcelona - 83 puntos
- Real Madrid - 78 puntos
- Villarreal - 57 puntos
- Atlético de Madrid - 57 puntos
- Real Betis - 49 puntos
- Real Sociedad - 45 puntos
- Celta de Vigo - 45 puntos
- Espanyol - 41 puntos
- Getafe - 39 puntos
- Osasuna - 38 puntos
- Rayo Vallecano - 38 puntos
- Athletic Club - 38 puntos
- Elche - 37 puntos
- Valencia - 36 puntos
- Mallorca - 36 puntos
- Girona - 34 puntos
- Alavés - 33 puntos
- Levante - 33 puntos
- Real Oviedo - 31 puntos
- Sevilla - 28 puntos
¿Qué intervenciones del VAR han modificado el resultado de un partido?
Jornada 1
- Real Sociedad 2 - Espanyol 2: Penalti repetido que Puado transformó en el gol del empate. Resultado sin VAR: 2-1.
Jornada 2
- Athletic 1 - Rayo 0: Penalti sobre Sancet que él mismo se encarga de materializar. Resultado sin VAR: 0-0.
Jornada 4
- Sevilla 2 - Elche 2: Validado un gol de Peque que había sido anulado por un fuera de juego inexistente. Resultado sin VAR: 1-2.
- Levante 2 - Betis 2: Gol anulado a Altimira por falta previa de Junior. Resultado sin VAR: 2-3.
Jornada 8
- Athletic 2 - Mallorca 1: Penalti sobre Iñaki Williams que termina traduciéndose en tres puntos. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 9
- Celta 1 - Real Sociedad 1: Gol anulado a Oyarzabal por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 12
- Girona 1 - Alavés 0: Gol anulado a Antonio Blanco por fuera de juego: Resultado sin VAR: 1-1.
- Sevilla 1 - Osasuna 0: Penalti sobre Juanlu que Vargas transforma en el gol de la victoria. Resultado sin VAR: 0-0.
- Athletic 1 - Oviedo 0: Gol anulado a Colombatto por fuera de juego de Chaira. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 13
- Villarreal 2 - Mallorca 1: Gol concedido a Tani Oluwaseyi después de comprobar que no existía fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-1.
Jornada 14
- Girona 1 - Real Madrid 1: Gol anulado a Kylian Mbappé por mano previa. Resultado sin VAR: 1-2.
Jornada 15
- Alavés 1 - Real Sociedad 0: Penalti por mano de Aritz que posteriormente convierte en gol Boyé. Resultado sin VAR: 0-0
Jornada 16
- Atlético de Madrid 2 - Valencia 1: Gol anulado a Pepelu por fuera de juego de Hugo Duro. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 18
- Real Sociedad 1 - Atlético de Madrid 1: Gol en propia de Sorloth anulado por fuera de juego posicional de Brais Méndez. Resultado sin VAR: 2-1
Jornada 20
- Mallorca 3 - Athletic 2: Dos penaltis señalados por manos de Vivian y de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-2
- Real Sociedad 2 - FC Barcelona 1: Gol anulado a Fermín por falta previa de Olmo sobre Kubo. Resultado sin VAR: 2-2
Jornada 21
- Sevilla 2 - Athletic Club 1: Penalti por mano de Yuri Berchiche. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 23
- Atlético de Madrid 0 - Real Betis 1: Gol en propia de Llorente anulado por fuera de juego en el centro. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 24
- Espanyol 2 - Celta de Vigo 2: Gol anulado a Borja Iglesias por fuera de juego. Resultado sin VAR: 2-3
- Getafe 2 - Villarreal 1: Penalti señalado por agarrón sobre Luis Vázquez que Arambarri transforma. Resultado sin VAR: 1-1
- Sevilla 1 - Deportivo Alavés 1: Gol anulado a Lucas Boyé por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 25
- Athletic Club 2 - Elche 1: Penalti señalado que Guruzeta se encarga de convertir en gol. Resultado sin VAR: 1-1
- Osasuna 2 - Real Madrid 1: Penalti señalado que Budimir se encarga de convertir y gol validado a Raúl García: Resultado sin VAR: 0-1
- Villarreal 2 - Valencia 1: Penalti para ambos equipos que el VAR ayudó a señalar a Gil Manzano. Resultado sin VAR: 1-0
Jornada 26
- Rayo Vallecano 1 Athletic Club 1: Gol otorgado a Jorge de Frutos después de que este fuese anulado por fuera de juego previo. Resultado sin VAR: 0-1
- Elche 2 - Espanyol 2: Penalti señalado por mano de Carlos Romero que Rafa Mir convierte en gol. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 27
- Levante 1 - Girona 1: Gol concedido a Joel Roca al decretar que Vanat no interviene indirectamente en la jugada. Resultado sin VAR: 1-0
Jornada 29
- Espanyol 1 - Getafe 2: Dos goles anulados al Espanyol por fuera de juego. Resultado sin VAR: 3-2
- Athletic 2 - Betis 1: Gol concedido a Oihan Sancet al no existir fuera de juego previo de Iñaki Williams y gol anulado a Bakambu por fuera de juego. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 30
- Alavés 2 - Osasuna 2: Penalti señalado sobre Toni Martínez que Lucas Boyé convierte en gol. Resultado sin VAR: 1-2
Jornada 31
- Sevilla 2 - Atético de Madrid 1: Penati señalado sobre Isaac Romero que Akor Adams convierte en gol. Resultado sin VAR: 1-1
Jornada 33
- Real Oviedo - Villarreal: Penalti señaladó sobre Pépé que el propio futbolista se encargó de materializar. Resultado sin VAR: 1-0
- Barcelona - Celta de Vigo, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- Última hora sobre la lesión de Lamine Yamal: parte médico oficial del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá antes del Mundial
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva del Real Madrid ayer y del Barça - Celta, en directo: última hora de las radios
- En Arabia Saudí ya mueven ficha por Iñigo Martínez
- Juanma Rodríguez no se corta tras el debate sobre Vinicius: 'Lamine Yamal no tendría que estar ya en el FC Barcelona
- Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia
- La lista de Simeone indigna a media liga: 'Nos sentimos perjudicados
- De dos semanas a una posible operación: los pronósticos de la lesión de Lamine Yamal