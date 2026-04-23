Jódar - De Miñaur: horario y dónde ver el Mutua Madrid Open 2026 por TV, gratis y en directo

Rafa Jódar se siente preparado para seguir avanzando en firme en el Mutua Madrid Open. Después de protagonizar una actuación sorpresiva en el Barcelona Open, torneo del que el a la postre campeón Arthur Fils le apeó en semifinales, el de Leganés ha disparado las expectativas sobre su participación en el Masters 1000 madrileño.

El debut de Jódar en la Caja Mágica fue toda una declaración de intenciones. A pesar de ceder la primera manga por un contundente 2-6, al español no le tembló el pulso y supo recomponerse a tiempo para apear de la competición al neerlandés Jesper de Jong.

El próximo desafío de Jódar en el Mutua Madrid Open será de altura, pues le tocará medir sus fuerzas ante uno de los integrantes del top-10 del ranking ATP, Alex De Miñaur. El australiano, que accedió directamente a segunda ronda como quinto cabeza de serie, aterriza en la capital con ganas de reválida después de un paso para olvidar por el Barcelona Open, torneo del que se despidió octavos de final.

De Miñaur, durante el partido / EUROPA PRESS

¿A qué hora juega Jódar contra de Miñaur en el Mutua Madrid Open?

Rafa Jódar se enfrentará a Alex De Miñaur en segunda ronda del Mutua Madrid Open 2026 este viernes 24 de abril.

El duelo se disputará en el penúltimo turno del día de la Caja Mágica, por lo que dará comienzo no antes de las 20:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open por TV, gratis y en directo?

En España, el Rafa Jódar - De Miñaur y todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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