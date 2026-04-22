Bastoni, Leao, Calafiori, Huijsen... ya salen nombres salpicados de la trama de prostitución en Italia

Escándalo en Italia. Una organización con estructura empresarial garantizaba a más de 60 futbolistas de equipos de la Serie A —tanto del Inter y del Milan como de equipos que jugaban como visitantes en la ciudad— una relajante fiesta postpartido "todo incluido".

Numerosos apellidos de futbolistas, ninguno de los cuales está siendo investigado porque no hay cargos penales, aparecen en la lista de decenas y decenas de "palabras clave" que la Fiscalía de Milán , dirigida por Marcello Viola, indicó en la orden de registro y confiscación, ejecutada hace dos días junto con los cuatro arrestos domiciliarios en la investigación sobre la presunta explotación y facilitación de la prostitución de acompañantes para jugadores de varios clubes, incluidos el AC Milan, el Inter de Milán y la Juventus.

Más de 60 implicados

La lista de futbolistas fue publicada hoy por 'Il Giornale' y, en ella, aparecen más de 60 nombres. Mientras tanto, la Fiscalía, también a través de audiencias con las testigos y otras actividades técnicas como análisis de teléfonos celulares, tendrá que verificar el alcance de la supuesta red de prostitución.

Esto se debe también a que algunos jugadoros podrían haber asistido a fiestas en locales nocturnos de Milán, organizadas por Ma.De Milano, la supuesta empresa fachada, pero no se beneficiaron posteriormente de ese "servicio extra" —noches de hotel y sexo pagado— que, en algunas ocasiones, también iba acompañado del llamado "gas de la risa".

En ese amplio listado de cientos de palabras clave —que, según detalla la Fiscalía, se empleará para rastrear documentos de investigados y detenidos, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, señalados como presuntos cabecillas de la red de prostitución— también figuran 65 apellidos (ninguno de ellos bajo investigación). Estos aparecen consecutivamente y, en algunos casos, acompañados por sus nombres de pila.

Inter y Milan se llevan la mayor parte

Al inicio de ese apartado se encuentra el nombre “Álvaro”, seguido de una serie de apellidos como Cancellieri, Giroud, Hakimi, Huijsen, Maldini, Arthur Melo, Mota Carvalho, Niasse —este último mencionado además en escuchas telefónicas recogidas en la orden y citado con nombre en la solicitud del fiscal—, Petagna —también presente en una conversación intervenida—, Ranocchia, Ruggeri, Skriniar, Vicario, Zortea, entre otros. En algunos casos aparecen nombres completos, como Soualiho Meité, Nuno Tavares o Carlos Augusto.

Dentro de esas palabras clave también se incluyen otras muchas, algunas sin mayor precisión, como “Ale Dubai”, junto a los nombres de los detenidos, investigados y colaboradores del grupo. A esto se suman términos como Mykonos, globos, fiesta, porcentaje o ganancias, además de lugares mencionados en los documentos. También figuran palabras como dinero, noche, sexo, fin de semana, hockey, hotel, actuación o club privado, entre muchas otras, así como nombres de equipos: Monza, Milán, Lazio, Como y Verona.

Inter y Milan se llevan la mayor parte: las palabras clave Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar y Carlos Augusto se refieren a jugadores que actualmente visten o han vestido recientemente la camiseta 'nerazzurra'. Por otro lado, los nombres De Winter, Leao, Giroud y Menez evocan a jugadores del conjunto 'rossonero'

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Por otro lado, la petición de la Fiscalía para dictar la orden de arresto señala que uno de los sospechosos —que no ha sido detenido— habría mantenido ocho contactos telefónicos con un número registrado, presuntamente, a nombre de Dejan Stankovic, exjugador de la Lazio y del Inter de Milán, quien no está siendo investigado. El documento no aporta más detalles sobre la naturaleza de estas comunicaciones.