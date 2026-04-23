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Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Landaluce, Sabalenka y Munar
Consulta el orden de juego completo del Mutua Madrid Open 2026 y los partidos programados para hoy jueves 23 de abril
El Mutua Madrid Open 2026 afronta este jueves 23 de abril su segundo día de competición en el cuadro principal masculino, tercero en el cuadro femenino. Una vez dado el pistoletazo de salida del Masters 1000 madrileño, hoy llega el turno de algunos de los grandes nombres del torneo, especialmente en categoría femenina.
Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, que será estrenada por Pablo Carreño y contará con la participación de algunos de los grandes nombres del circuito femenino como Aryna Sabalenka, Iga Swiatek o Mirra Andreeva.
Más allá de la participación de Carreño, la representación española de la jornada la componen Jaume Munar, Martin Landaluce, Jessica Bouzas Maneiro y Daniel Mérida.
¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?
Manolo Santana Stadium
- Pablo Carreño Busta (WC) vs Marton Fucsovics: 11:00 horas (CET)
- Iga Swiatek (4) vs Daria Snigur (Q) o Daria Kasatkina: no antes de las 13:00 horas (CET)
- Aryna Sabalenka (1) vs Peyton Stearns: a continuación
- Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils (WC): a continuación
- Mirra Andreeva (9) vs Panna Udvardy: no antes de las 19:00 horas (CET)
Arantxa Sánchez Stadium
- Anna Bondar vs Elina Svitolina (7): 11:00 horas (CET)
- Jaume Munar vs Alexander Shevchenko: a continuación
- Adolfo Daniel Vallejo (Q) vs Grigor Dimitrov: a continuación
- Camila Osorio vs Naomi Osaka (14): no antes de las 17:00 horas (CET)
- Martin Landaluce (WC) vs Adam Walton: a continuación
Stadium 3
- Belinda Bencic (11) vs Petra Marcinko: 11:00 horas (CET)
- Jessica Bouzas Maneiro vs Diana Shnaider (18): a continuación
- Patrick Kypson (LL) vs Stefanos Tsitsipas: a continuación
- Marco Trungelliti (LL) vs Daniel Mérida (Q): a continuación
- Nicolai Budkov Kjaer (Q) vs Reilly Opelka: a continuación
Court 4
- Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic: 11:00 horas (CET)
- Fabian Marozsan vs Ethan Quinn: a continuación
- Laura Siegemund vs Jasmine Paolini (8): a continuación
- Magda Linette vs Iva Jovic (15): a continuación
- Hailey Baptiste (30) vs Kaitlin Quevedo (WC): a continuación
Court 5
- Moyuka Uchijima vs Yuliia Starodubtseva o Jaqueline Cristian (29): 11:00 horas (CET)
- Dalma Galfi (Q) vs Ajla Tomljanovic o Anna Kalinskaya (22): a continuación
- Alycia Parks (Q) vs Elisabetta Cocciaretto o Ann Li (31): a continuación
- Leylah Fernandez (24) vs Julia Grabher: a continuación
Court 6
- Cristian Garin (LL) vs Alexandre Blockx: 11:00 horas (CET)
- Nuno Borges vs Mariano Navone: a continuación
- Vilius Gaubas (Q) vs Sebastian Baez: a continuación
- Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo: a continuación
Court 7
- Alexandra Eala (WC) vs Zeynep Sonmez: 11:00 horas (CET)
- Xinyu Wang (28) vs Laura Samson (WC): no antes de las 12:00 horas (CET)
- Marie Bouzkova (23) vs Anhelina Kalinina (Q) o Kamilla Rakhimova: a continuación
- Coco Gauff (WC) vs Robin Montgomery o Irina Khromacheva / Giuliana Olmos: a continuación
- Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Katerina Siniakova (2) / Taylor Townsend: a continuación
Court 8
- Yannick Hanfmann vs Marcos Giron: 11:00 horas (CET)
- Alexei Popyrin vs Martin Damm (Q): a continuación
- Marta Kostyuk vs Clara Tauson: a continuación
- Shuai Zhang (3) vs Sorana Cirstea o Anna Kalinskaya: a continuación
¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?
En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.
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