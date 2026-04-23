Partidos Mutua Madrid Open 2026 hoy: orden de juego y horarios de Landaluce, Sabalenka y Munar

El Mutua Madrid Open 2026 afronta este jueves 23 de abril su segundo día de competición en el cuadro principal masculino, tercero en el cuadro femenino. Una vez dado el pistoletazo de salida del Masters 1000 madrileño, hoy llega el turno de algunos de los grandes nombres del torneo, especialmente en categoría femenina.

Los grandes atractivos de la jornada vuelven a encontrarse en la pista central, la Manolo Santana, que será estrenada por Pablo Carreño y contará con la participación de algunos de los grandes nombres del circuito femenino como Aryna Sabalenka, Iga Swiatek o Mirra Andreeva.

Más allá de la participación de Carreño, la representación española de la jornada la componen Jaume Munar, Martin Landaluce, Jessica Bouzas Maneiro y Daniel Mérida.

Martín Landaluce, durante el Barcelona Open / Marcial Guillen

¿Cuál es el orden de juego del Mutua Madrid Open hoy?

Manolo Santana Stadium Pablo Carreño Busta (WC) vs Marton Fucsovics: 11:00 horas (CET)

Iga Swiatek (4) vs Daria Snigur (Q) o Daria Kasatkina: no antes de las 13:00 horas (CET)

Aryna Sabalenka (1) vs Peyton Stearns: a continuación

Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils (WC): a continuación

Mirra Andreeva (9) vs Panna Udvardy: no antes de las 19:00 horas (CET) Arantxa Sánchez Stadium Anna Bondar vs Elina Svitolina (7): 11:00 horas (CET)

Jaume Munar vs Alexander Shevchenko: a continuación

Adolfo Daniel Vallejo (Q) vs Grigor Dimitrov: a continuación

Camila Osorio vs Naomi Osaka (14): no antes de las 17:00 horas (CET)

Martin Landaluce (WC) vs Adam Walton: a continuación Stadium 3 Belinda Bencic (11) vs Petra Marcinko: 11:00 horas (CET)

Jessica Bouzas Maneiro vs Diana Shnaider (18): a continuación

Patrick Kypson (LL) vs Stefanos Tsitsipas: a continuación

Marco Trungelliti (LL) vs Daniel Mérida (Q): a continuación

Nicolai Budkov Kjaer (Q) vs Reilly Opelka: a continuación Court 4 Terence Atmane vs Miomir Kecmanovic: 11:00 horas (CET)

Fabian Marozsan vs Ethan Quinn: a continuación

Laura Siegemund vs Jasmine Paolini (8): a continuación

Magda Linette vs Iva Jovic (15): a continuación

Hailey Baptiste (30) vs Kaitlin Quevedo (WC): a continuación Court 5 Moyuka Uchijima vs Yuliia Starodubtseva o Jaqueline Cristian (29): 11:00 horas (CET)

Dalma Galfi (Q) vs Ajla Tomljanovic o Anna Kalinskaya (22): a continuación

Alycia Parks (Q) vs Elisabetta Cocciaretto o Ann Li (31): a continuación

Leylah Fernandez (24) vs Julia Grabher: a continuación Court 6 Cristian Garin (LL) vs Alexandre Blockx: 11:00 horas (CET)

Nuno Borges vs Mariano Navone: a continuación

Vilius Gaubas (Q) vs Sebastian Baez: a continuación

Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo: a continuación Court 7 Alexandra Eala (WC) vs Zeynep Sonmez: 11:00 horas (CET)

Xinyu Wang (28) vs Laura Samson (WC): no antes de las 12:00 horas (CET)

Marie Bouzkova (23) vs Anhelina Kalinina (Q) o Kamilla Rakhimova: a continuación

Coco Gauff (WC) vs Robin Montgomery o Irina Khromacheva / Giuliana Olmos: a continuación

Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Katerina Siniakova (2) / Taylor Townsend: a continuación Court 8 Yannick Hanfmann vs Marcos Giron: 11:00 horas (CET)

Alexei Popyrin vs Martin Damm (Q): a continuación

Marta Kostyuk vs Clara Tauson: a continuación

Shuai Zhang (3) vs Sorana Cirstea o Anna Kalinskaya: a continuación

¿Dónde ver el Mutua Madrid Open gratis por TV y online?

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

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