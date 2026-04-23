Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, recurre al rezo tras su lesión

Lamine Yamal ha puesto en vilo a todo el mundo. La lesión del extremo azulgrana ha encendido todas las alarmas, con la temporada todavía por cerrar y el Mundial a la vista. Lamine sufrió una lesión de isquiotibial (todavía por determinar), que lo tendrá apartado probablemente lo que queda de liga.

Sucedió en un momento, cuanto menos, inesperado. Corría el minuto 40 de partido cuando Lamine Yamal cayó en el área. El internacional español recogió el balón, lo colocó en el punto de penalti y, como era de esperar, lo transformó en gol. Un tanto valioso para el FC Barcelona que le dio finalmente la victoria y, curiosamente, fue el único del partido. Aunque salió caro: Lamine se lesionó los isquiotibiales al impactar con el balón.

La fuerza con la que ejecutó la pena máxima le dejó la parte trasera de la pierna tocada e incluso podría estar rota si así se confirma. Lamine pidió el cambio de inmediato y fue sustituido por Roony Bardghji. Fue una situación algo extraña, ya que coincidió con un parón prolongado de unos 20 minutos debido a una emergencia en la grada.

Su padre reza por la lesión

Mounir Nasraoui, conocido en redes como “Hustle Hard 304”, publicó tres fotografías este jueves en las que aparece sentado, con las manos en la cabeza, bajo un mural junto a su hijo. Se le ve aparentemente desolado y rezando por la situación que deberá afrontar el jugador. Aun así, esto forma parte del fútbol y Lamine iniciará un proceso de recuperación para volver más fuerte.

El Barcelona tendrá que afrontar lo que resta de temporada sin su joven estrella. El futbolista pasará pruebas médicas detalladas en las próximas horas para determinar el alcance exacto de la lesión.

Todo apunta a que, como mínimo, se perderá el Clásico ante el Real Madrid, y no se descarta que diga adiós a lo que queda de Liga. El Mundial se encuentra ahora a unos 50 días, por lo que su evolución marcará sus opciones de llegar a la cita internacional en condiciones óptimas. Los azulgrana tienen por delante compromisos ante Getafe CF, CA Osasuna, Real Madrid, Deportivo Alavés, Real Betis y Valencia CF.

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Lamine Yamal acumula otra lesión, en total, varias en poco tiempo pese a su juventud. Si miramos su historial, suma al menos 5 lesiones musculares entre 2024 y 2026: dos en el tobillo y varias en la zona inguinal (pubalgia y problemas de ingle), que han sido las más repetidas.