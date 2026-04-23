Las primeras palabras de Lamine Yamal tras su lesión: "Duele más de lo que puedo explicar"

Este jueves se confirmó la lesión de Lamine Yamal. El FC Barcelona anunció que el delantero había sido diagnosticado con una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras las pruebas realizadas esta mañana en la Ciutat Esportiva.

Esta lesión deja al de Rocafonda KO hasta final de temporada y se perderá los últimos encuentros ligueros con el Barça para seguir un tratamiento conservador. Lamine no podrá jugar más con los azulgranas, pero sí que está previsto que llegue al Mundial.

El mismo Lamine Yamal quiso expresar sus emociones tras conocerse el alcance de su lesión y lo hizo con un mensaje en sus redes sociales para todos los barcelonistas:

"Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça", explicó el delantero en Instagram.

Las palabras de Lamine Yamal son pocas horas después de conocer que no podrá jugar más con el Barça esta temporada. Los azulgranas tienen la Liga encarrilada, pero aún no está sentenciada y lo deberán hacer sin el extremo de Rocafonda. Entre los partidos que quedan por disputarse está el Clásico del Spotify Camp Nou. Un partido clave para dejar la Liga en el bolsillo.

Lamine salió del terreno de juego muy tocado tras notar rápidamente un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se marchó muy preocupado a casa tras las primeras exploraciones. Finalmente se confirmó lo peor esta mañana en la Ciutat Esportiva, aunque dentro de lo malo podrá jugar su primer Mundial este verano con la selección española. Una cita clave para su carrera y para el Balón de Oro.