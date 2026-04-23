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La UE cambia las normas sobre el teletrabajo: será obligatorio para las empresas para reducir la movilidad diaria de los trabajadores

La propuesta de Bruselas busca mitigar la crisis energética forzando un día a la semana de teletrabajo en empresas públicas y privadas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da inicio oficialmente a la reunión semanal del Colegio de la Comisión Europea en Bruselas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, da inicio oficialmente a la reunión semanal del Colegio de la Comisión Europea en Bruselas / OLIVIER MATTHYS / EFE

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La legislación actual exige un acuerdo por escrito entre ambas partes para la implementación del teletrebajo. Sin embargo, la UE está impulsando normativas para forzar al menos un día de teletrabajo a la semana. La jornada laboral completamente presencial podría cambiar en los próximos meses si prosperan las iniciativas que está estudiando la Unión Europea.

Desde Bruselas se trabaja en un conjunto de medidas destinadas a mitigar los efectos de la crisis energética provocada por el contexto internacional y sus repercusiones en el abastecimiento de energía en el continente.

Estas propuestas tendrían un impacto directo tanto en empresas como en trabajadores, poniendo el foco en la reducción de desplazamientos y en la optimización del consumo energético. El encarecimiento de materias primas como el gas y el petróleo está ejerciendo presión sobre la economía europea, lo que ha llevado a plantear cambios en la organización laboral.

Un día a la semana de teletrabajo

Entre las opciones que se barajan destaca la implantación obligatoria de al menos un día de teletrabajo a la semana. Esta medida afectaría tanto a empresas privadas como a organismos públicos en los países miembros de la Unión Europea, incluida España, con el objetivo de reducir la movilidad diaria.

La finalidad de esta iniciativa es disminuir el uso de vehículos, recortar el consumo de combustible y aliviar la carga sobre el sistema energético. Se trata de una propuesta que forma parte de un plan más amplio para adaptar la actividad económica a la situación actual.

El paquete de medidas será presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una próxima reunión de líderes europeos que se celebrará en Chipre, según diversas informaciones periodísticas.

Además, se contemplan acciones complementarias como el impulso del transporte público mediante tarifas más asequibles o incluso su gratuidad para ciertos colectivos, con la intención de fomentar alternativas al uso del vehículo privado.

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Otra línea de actuación incluye medidas de ahorro energético en edificios públicos, como la posible limitación de horarios o cierres puntuales para reducir el consumo sin comprometer los servicios esenciales. También se pretende reforzar el uso del transporte colectivo para disminuir los desplazamientos individuales.

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