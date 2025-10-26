El campeón Rueda y Dettwiler, evacuados en helicóptero tras un grave accidente

La jornada de carreras en el circuito de Sepang empezó de la peor de las maneras. José Antonio Rueda, coronado ya Campeón del Mundo de la categoría de Moto3, protagonizó junto al piloto suizo Noah Dettwiler un escalofriante accidente que obligó a evacuar a ambos del circuito de Sepang en helicóptero.

Eran alrededor de las 5 de la mañana (hora española). Los pilotos de la categoría se encontraban llevando a cabo la vuelta de formación y José Antonio Rueda salió de la tercera curva del trazado, por el exterior, y en medio se encontró al suizo, que circulaba a muy baja velocidad, posiblemente por algún problema en su moto.

No pudo evitarlo Rueda, quien impacto duramente contra el piloto del CIP Green Power, provocando un escalofriante accidente y que terminó con el suizo tendido en medio de pista. Rueda fue trasladado al centro médico del circuito, mientras Noah era atendido en el asfalto malasio junto a una ambulancia.

Rápidamente se activó el protocolo de seguridad del campeonato y el 'safety car' hizo acto de presencia en pista. Según anunciaba el campeonato, ambos pilotos se encontraban conscientes tras el accidente.

Una hora y media después, dos helicópteros evacuaron a los jóvenes pilotos hasta el hospital más cercano. Hasta el momento, no se han ofrecido más datos sobre el estado de los pilotos.