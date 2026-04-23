FÚTBOL INTERNACIONAL
El hijo de Saúl sale del hospital
El hijo del futbolista Saúl Ñíguez, Enzo, nacido en 2023, ha sido dado de alta y se recupera en casa tras su ingreso hospitalario
EFE
Uno de los hijos del futbolista español Saúl Ñíguez salió del hospital en el que estuvo ingresado en los últimos días y está en casa recuperándose, según anunció el jugador del Flamengo este jueves. Saúl agradeció el apoyo recibido en una publicación de Instagram, acompañada de unas fotos de su hijo mediano, Enzo, sonriente y en casa, en Río de Janeiro.
"Enzo ya está en casa recuperándose. Mi pequeño os da las gracias", escribió Saúl en una publicación en portugués. El niño, nacido en 2023, fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital brasileño la semana pasada, por motivos no divulgados por la familia.
El exjugador del Atlético de Madrid reveló su drama familiar el domingo, después de disputar un partido de la Liga brasileña entre el Flamengo y el Bahía, y recibió una oleada de apoyos en el seno del club y por parte de los aficionados.
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