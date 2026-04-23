Optimismo y ambición de Xavi Pascual antes de la 'final' en Mónaco: "Veo al equipo bien y preparado para ganar"

El Barça se la juega en la Euroliga. El conjunto azulgrana visita Mónaco este viernes (19:30h CET) para medirse al conjunto monegasco en la final del 'Play-In' de la competición europea. Una victoria clasificaría a Xavi Pascual y a sus jugadores para el Playoff del torneo en el que espera el Olympiacos. Una derrota supondría finalizar el curso a nivel continental.

Pascual atendió a los medios de comunicación antes de viajar a territorio monegasco. El entrenador del Barça desveló el buen momento a nivel mental con el que el equipo llega a la cita, y advirtió de los peligros de un rival que cuenta con ocho jugadores disponibles en su plantilla, algo que el técnico de Gavà no considera una desventaja.

Un encuentro de la más alta exigencia

"Es parecido a jugar un quinto partido de playoff: es el definitivo, parecido a lo que puede ser una final de Copa. Es a cara o cruz en la pista de un rival muy difícil. El equipo está bien y hay que intentar hacer un buen partido, estar sólidos, compartir bien el balón, mejorar las transiciones defensivas y la defensa del 1 vs. 1 respecto al último encuentro ante ellos. Son cosas difíciles de controlar desde lo táctico; es más de ir y de estar concentrados. Delante tocará hacer un buen partido ante un equipo muy físico y de mucha agresividad. Pero veo al equipo bien y preparado para ganar".

Xavi Pascual, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

No se fía del ambiente

"En su pista hay un ambiente diferente, pero hay ambiente: la afición está muy cerca de sus jugadores y ellos se sienten muy fuertes en casa. Como locales pierden muy poco; pasaron por encima del Hapoel en el último partido y es un equipo muy difícil de ganar en su casa. Aprovechamos todas las experiencias pasadas del equipo ante ellos. Las circunstancias son diferentes: cambio de entrenador, nuestro equipo no es exactamente el mismo... Pero sí, miramos todo y cogemos la información de todas las situaciones".

Darío Brizuela y Tornike Shengelia, en un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Arrancar lo mejor posible, una de las claves

"Será muy importante no empezar mal. Aquí en casa a veces vuelves, pero allí, si te cogen ventaja desde el inicio, ellos se vuelven muy seguros y cometen muy pocos errores. Hay que empezar bien, como mínimo estables, y que no nos cojan una ventaja inicial, ya que con la experiencia, la capacidad atlética y el talento que tienen es muy difícil volver. No influye para nada que sean ocho. Son jugadores extremadamente atléticos que pueden jugar todos 40 minutos perfectamente. No tienen contratiempos en este sentido y se complican muy poco la vida; todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que no, y les está saliendo muy bien".

Ritmo alto, inteligencia en ataque y controlar las pérdidas

"Intentaremos tener nuestra parte de ritmo, aunque ellos en casa también tienen mucho. Nos interesa un partido con ritmo y, en el posicional, ser listos al atacar porque tienen algunos puntos muy difíciles de batir. Es importante no tener pérdidas y que en cada ataque tiremos una vez, porque las pérdidas allí las penalizan casi todas. Son un equipo muy sólido en la defensa del cinco contra cinco cerca de la pintura, muy sólido en la transición ofensiva, extremadamente efectivos. Nuestra defensa empieza en el ataque: hay que hacerlo bien, no perder el balón y estar efectivos desde la línea de tres, que es una parte importante del juego.

Así llega el equipo

El equipo está en un buen momento mentalmente, pero cada guion es diferente. Lo importante es estar preparado para cualquier guion y entender que, al final de los 40 minutos, hay que ganar como mínimo de uno. No querer tener ganado el partido desde el principio ni pensar que lo has perdido porque te han cogido una ventaja. Willy Hernangómez está con molestias en la rodilla por el golpe del otro día. Hay más jugadores con molestias, pero todo el mundo está disponible, si no pasa nada, a excepción de Laprovittola."

Will Clyburn, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

Clyburn apela al apetito de su equipo para ganar en Mónaco

También compartió sus reflexiones ante los medios un Will Clyburn que maravilló a todo el mundo el pasado martes con sus seis triples en seis intentos en el primer cuarto ante Estrella Roja. "Siempre quieres jugar partidos así. Evidentemente jugamos fuera de casa, va a ser un partido duro. Son un buen equipo, pero el mejor equipo, el equipo con más hambre, es el que va a ganar ese partido mañana. Esperamos ser el equipo con más hambre. Solo son ocho jugadores, pero ocho jugadores físicos, talentosos, especialmente alguien como Mike James, Okobo.... Pueden generar ataque por sí mismos sin necesidad de nadie más. Tenemos que salir ahí e intentar contenerlos lo máximo posible. No vamos a poder pararlos del todo, pero sí limitarles lo máximo posible y no dejar que involucren a los demás. Esa va a ser la clave", concluyó.