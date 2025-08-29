El Milan piensa en Christensen

El mercado está en plena ebullición a falta de que se cierre este lunes 1 de septiembre a las 23.59 h. El Barça está pendiente solo de las salidas y uno de los últimos nombres que se ha rumoreado sobre su posible marcha es Andreas Christensen.

Según apunta el periodista especialista en el mercado, Pietro Balzano, el Milan quiere reforzar la zaga y Christensen sería una opción interesante. A sus 29 años aún tiene cuerda para rato, si bien las lesiones le han lastrado en exceso en los últimos tiempos.

Christensen solo tiene un año más de contrato con el FC Barcelona, hasta junio del 2026, pero no está claro que el club blaugrana facilitara su salida después de que ya lo hiciera con Iñigo Martínez rumbo a Arabia Saudí.

Aunque el Barça tiene otros centrales como Arauajo, Cubarsí, Eric Garcia o incluso Koundé, Flick no quiere perder otro efectivo en una temporada tan larga y cargada de partidos. Ya lo dijo en rueda de prensa en referencia a Marc Casadó.

Fondo de armario

Christensen, por ejemplo, participó en la recta final del último partido ante el Levante en el Ciutat de València. El danés entró en la recta final para dar un empujón a la remontada final por 2-3.

El futbolista se encuentra en buenas condiciones y solo sufrió una indisposición a la vuelta de Valencia que lo llevó a perderse el entrenamiento del domingo.

En todo caso, en un cierre de mercado no se puede descartar nada. Christensen siempre ha priorizado quedarse en Barcelona, pero en caso de moverse, se ha pronunciado a favor de continuar en España o probar la aventura italiana. Su etapa en Inglaterra se da por cerrada después de su paso por el Chelsea.

Christensen llegó con la carta de libertad al FC Barcelona y se ha ganado el respeto del vestuario por su profesionalidad. Xavi incluso lo situó en ocasiones de medio centro, una demarcación en la que no ha cuajado con Hansi Flick, quien ha recurrido a él para jugar en el eje de la zaga. El alemán cuenta con él y su marcha sería un golpe inesperado ya que no está previsto ningún otro fichaje.