Flick 2.0: así 'sobrevive' a la marcha de Iñigo Martínez

A pocos días de comenzar la competición oficial, Hansi Flick recibió una de las noticias más negativas que podrían darle. Perdía a Iñigo, a un titular indiscutible, de golpe y porrazo se veía sin una pieza clave de su primer año. Un líder y un perfil que había entendido a las mil maravillas su filosofía, la defensa adelantada, el riesgo en salida, la agresividad en la presión. El único central zurdo puro natural y un complemento ideal para Pau Cubarsí. Un tándem que marcó tendencia en Europa. Y que se diluía por una oferta irrechazable de Arabia al de Ondarroa.

Flick estaba obligado a reaccionar. Sin queja y con esa reactividad que lo caracteriza, el técnico germano introdujo un 'experimento' con Gerard Martín en los pocos compromisos que tuvo por delante. Y, sobre todo, adecuó a Pau Cubarsí al perfil zurdo, el nuevo hábitat con el que debía (y deberá) lidiar el de Estanyol. Araujo, capitán, se perfilaba como primera opción en el eje por la derecha.

ADAPTARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS

Tras los dos primeros partidos oficiales (dos goles encajados, lo dos en el Ciutat de València este pasado sábado), toca hacer un pequeño balance a nivel de números, de sensaciones y de cómo ha rendido la línea defensiva y cómo ha planteado Flick este Barça 2.0. Manteniendo la apuesta por la altura, el riesgo, la verticalidad. La presión alta. Pero con matices.

Flick le da vueltas a su Barça 2.0 / JEON HEON-KYUN / EFE

Contra el Levante, al Barça le generaron seis ocasiones claras, ocho disparos (cinco a puerta). El cuadro granota cayó en seis fueras de juego y completó 8/14 en regates. Frente al Mallorca (teniendo en cuenta que fue un partido completamente atípico por estar resuelto a la media hora y con dos jugadores más el equipo de Flick), los datos fueron los siguientes: al Barça le generaron una ocasión clara, cuatro disparos, tres saques de esquina, 2/9 en regates y su rival cayó únicamente en dos fueras de juego.

Charlamos con el analista de fútbol en La SER y Movistar Fermín Suárez para intentar desgranar qué hemos visto distinto en la zaga sin Iñigo y cómo ha movido ficha Flick sin el vasco. "De entrada, lo que veo es que la apuesta por el binomio Cubarsí-Araujo es clara y firme. Está invirtiendo en ellos, aunque en contextos en los que toque construir seguramente contemplará la opción de Christensen, lo vimos en los minutos finales contra el Levante. El Barça tuvo que volcarse más y dar pases de más calidad en el inicio y por eso se decantó más por el danés".

"Lo que estoy viendo y me gusta es que desde el punto de vista defensivo de la coordinación de línea Araujo está muy enfocado y lo está haciendo muy bien. Era una de las dudas que tenía y me parece que han estado muy pendientes y trabajando muy bien ese aspecto. Veo a Araujo incluso un pasito por delante de la línea y no por detrás por la capacidad que tiene de corregir a campo abierto", añade Suárez.

"En el Ciutat de València y en Son Moix vimos que hay aspectos que, lógicamente, se han perdido. El abanico de opciones que tenía el Barça con Iñigo y Pau a pie natural no lo va a tener. Si esto va a afectar o no creo que es pronto para decirlo. Si hay un momento en que la construcción falla, lo que vamos a ver más es a Pedri recibir en posiciones más bajas todavía. Esa puede ser una de las consecuencias sin el binomio Iñigo-Pau".

Araujo corta un balón en Mallorca / CATI CLADERA / EFE

En el debe del charrúa, la construcción: "A Araujo le sigue costando el tema de dar ventajas. Da demasiados toques y los pases son muy conservadores, hay pocas filtradas de mérito. A lateral, a central, a mediocentro cercano. Pau el problema que tiene es que siendo maravilloso cuando avanza por el carril izquierdo para superar líneas el rival te está cediendo la banda izquierda. No te garantizará el pase a interior opuesto como hacía a Iñigo. Un pase de esos cruzados tan dañino. Iñigo sí podía esconder el pase hasta el final y eso será complicado".

"Filtradas de mérito y situaciones de ese tipo para generar un juego interior rico me parece que no van a llegar. Si lo va a necesitar eso el Barça o no lo veremos. Y con equipos que vayan a presionar alto al Barça tendremos que ver cuánto daño ha hecho la baja de Iñigo porque por ahora Levante y Mallorca se han metido en campo propio con bloque bajo", sentencia Suárez.