Kroos: “No será fácil que el Madrid gane títulos, el Barça sigue fuerte”

Toni Kroos estuvo diez años en el Real Madrid y conoce bien como respira ese vestuario, al igual que Xabi Alonso, que también estuvo seis temporadas. Ambos fueron centrocampistas importantes e incluso coincidieron una temporada. El alemán le recuerda que para sobrevivir en el banquillo “es importa la percepción de los jugadores y líderes del equipo". Y cree que su ex equipo no tendrá fácil ganar títulos, porque "el Barça sigue fuerte", aseguró en el podcast ‘Einfach mal Luppen’ de su hermano Félix.

Nadie tiene el puesto asegurado

“La confianza de la directiva con el entrenador importa. No siempre es el resultado, porque la confianza permite superar malos resultados temporales. A veces, los entrenadores son despedidos tras cuatro partidos. Pero la creencia en su capacidad puede darle margen. También importa la percepción de los jugadores y líderes del vestuario. Se suele escuchar lo que piensa la plantilla sobre el entrenador”, aseguró.

“También influye la manera en la que se pierde un partido. No solo es el resultado, sino el cómo. Esto influye en la duración del entrenador. Nadie está completamente seguro de su puesto, sean jugadores o entrenadores”, afirma para definir las altas exigencias que hay en el Real Madrid. Le recordaron el caso de Lopetegui, otro ex jugador que apenas duró cuatro meses: “Creo que Xabi viene con otro estatus distinto a Lopetegui. Su historial como jugador ayuda, pero no lo protege si no gana títulos tres años seguidos”.

Mejora del juego

“No va a ser fácil ganar títulos, el Barcelona sigue fuerte y la Champions es dura: Real Madrid, Barça, Liverpool, City, Bayern, PSG, Arsenal...”, enumera, aunque cree que el Madrid ha cambiado: “Se ha reforzado bien. Espero una temporada mejor que la anterior, hay margen de mejora”. De los fichajes destaca el de Huijsen. “Es un central muy completo, fuerte en el juego aéreo, rápido y con buena salida desde atrás”, afirma y destaca la entrada de canteranos como Asencio y Gonzalo e incluso Carreras pese a costar 50 M€ pagados para recuperarlo: “Habrá que ver su impacto. Pero creo que la temporada será mejor”.

Espera que "con Xabi el Madrid juegue un fútbol mejor, aunque es pronto para juzgar. La semana pasada fue un buen partido, pero aún es demasiado pronto para una evaluación final”. “La intensidad de los entrenamientos y la competencia interna es buena, esta dinámica se refleja directamente en el rendimiento del equipo durante los partidos”, subrayó, y valoró la suplencia de Vinicius en Oviedo: “Hubo cambios evidentes en algunas posiciones y en el juego, pero harán falta más pruebas para un pronóstico final”.