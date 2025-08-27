Christensen ya está disponible para Vallecas

El FC Barcelona empezó a preparar el partido del domingo ante el Rayo Vallecano con todos los disponibles, incluido Andreas Christensen. El danés había causado baja en la sesión de recuperación posterior al choque frente al Levante por una indisposición de la que ya está recuperado.

Christensen jugó el último tramo del encuentro frente al Levante, pero a la llegada no se sintió bien y los médicos le recomendaron como medida de precaución que se quedara en su domicilio y no participara en la sesión del domingo.

Después de dos días libres, Hansi Flick puede contar con toda la plantilla, excepto el lesionado Ter Stegen, y también se ausentó Iñaki Peña, quien este martes viajó a Alicante para cerrar su cesión por el Elche.

El Barça espera cerrar el primer tramo de Liga, antes del parón por selecciones, con una victoria el domingo en Vallecas y firmar un pleno de nueve puntos en las tres primeras jornadas del campeonato.

El equipo de Hansi Flick volverá a la Liga el próximo 14 de septiembre frente al Valencia en un encuentro en el que todavía no está claro si se podrá jugar en el Camp Nou o probablemente en el Johan Cruyff, siempre y cuando la Liga lo apruebe.