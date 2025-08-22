Hansi Flick sobre Marc Casadó: "He hablado con él, no se quiere ir y no quiero que se vaya"

El Barça llega al enfrentamiento contra el Levante con la plantilla aún sin cerrar. Faltan las inscripciones de jugadores como Gerard Martín, Szczesny o Roony Bardghji, aunque primero se necesitarán concretar las salidas de varios futbolistas para que esto suceda. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Marc Casadó, de quien el club estaría dispuesto a escuchar ofertas. En este sentido, Hansi Flick fue claro al respecto en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Levante.

"He hablado con él, por supuesto. Él no quiere irse y yo no quiero que se vaya. Será una temporada difícil y necesitamos a todos los jugadores. Él nos da confianza y eso es o que yo quiero como entrenador. Nosotros queremos conseguir muchas cosas y por eso necesitamos a todos los jugadores", expresó el técnico alemán con contundencia.

Casadó tiene varias ofertas de clubes que quieren incorporarlo a su plantilla. Equipos de la Premier League como Wolverhampton, Bournemouth o West Ham, y de LaLiga, como Betis y Atlético de Madrid, hay que sumar ahora el Olympique de Marsella, que vivió un conflicto interno en el vestuario que ha acabado con Adrien Rabiot siendo declarado transferible.

Flick no quiere más salidas

Además, cabe destacar que en el centro del campo hay muchos futbolistas para pocas posiciones. La temporada pasada, pese a que el catalán se consolidó como titular tras las lesiones de Marc Bernal y Frenkie de Jong, cuando el jugador holandés volvió a los terrenos de juego, recuperó su liderato habitual. Por ese motivo, Casadó acumuló pocos minutos a partir de ese momento.

En este sentido, Flick también fue preguntado sobre la posibilidad de que Fermín acabe saliendo en lo que queda de mercado: "Sólo puedo repetir lo que he dicho. No quiero perder a ningún jugador. Será una temporada dura y necesitamos jugadores de la calidad de Fermín. Lo hizo muy bien la temporada pasada y en el inicio de esta. Estoy contento con él y con el resto de jugadores. Los quiero conservar a todos".

De momento, el club está trabajando en las salidas de Héctor Fort, Iñaki Peña y Oriol Romeu, aunque en los dos primeros casos todo apunta de que será en forma de cesión.