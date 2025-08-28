¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!

El ‘caso Fermín’ vive horas decisivas. El Chelsea, decidido a incorporar al centrocampista onubense, ha incrementado su propuesta inicial de 58 millones hasta los 65 millones de euros. Una cifra muy seria que, según fuentes consultadas por SPORT, el club londinense estaría dispuesto a abonar en un pago fijo y sin variables. Es decir, dinero garantizado sin bonus que entraría de golpe en las tocadas cuentas del FC Barcelona.

La maniobra del Chelsea demuestra hasta qué punto la entidad ‘blue’ está convencida del fichaje. En Stamford Bridge, siempre atentos al mercado, consideran a Fermín una pieza estratégica para el proyecto de Enzo Maresca, que le ha transmitido personalmente la confianza de ser un jugador importante desde el primer día para eliminar las posibles dudas del jugador al cambio de aires.

El club inglés ha querido dar un golpe de efecto subiendo su oferta para el Barça después de dejar claro al jugador y a su entorno que está dispuesto a mejorar las condiciones iniciales presentadas al mediapunta si es necesario.

Mientras tanto, en el club culé, la postura se mantiene con matices. La dirección deportiva ya dejó claro que no iban a regalar a un futbolista considerado capital para el proyecto de Hansi Flick. La primera propuesta del Chelsea se veía insuficiente, pero esta nueva subida obliga a replantear el escenario siempre y cuando el jugador de el visto bueno.

Los azulgranas saben que con un pago inmediato y sin condicionantes, la operación tendría un impacto directo en las cuentas y, pese a no llegar a la 1:1, aportaría margen de maniobra (unos 17M entre traspaso y salario si el club todavía opera como club excedido) en plena presión del ‘fair play’ financiero de LaLiga para cerrar las inscripciones, aunque desde el club azulgrana se desprende que no dependen de Fermín para cerrar todas las operaciones restantes: Szczesny, Gerard Martín, Roony y el dorsal del primer equipo de Marc Bernal.

La voluntad de Fermín

El problema es que la ecuación no es solo económica, ya sea para aceptar o no la ofert. Fermín ha transmitido a su entorno que su deseo no ha cambiado: quiere triunfar en el Barça, el club en el que se ha formado, por el que ha peleado para llegar al primer equipo y en el que se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición. “Quiero quedarme”, insiste a quienes le rodean, según ha podido saber SPORT. Sin embargo, también es consciente de que la propuesta del Chelsea no se puede rechazar a la ligera por la oportunidad deportiva y económica que representaría para su carrera.

En Londres, el rol que le aguarda es tentador. Maresca le ve como una pieza titular en su nuevo esquema y, a nivel salarial, el salto sería sustancial respecto a lo que percibe en el Camp Nou, superando con creces el doble de lo que gana ahora (de seis hasta unos quince millones brutos, según Miguel Rico en 'Cope'). La apuesta es total: proyecto, minutos y dinero.

El Barça, por su parte, mantiene un equilibrio delicado. No le cerrará las puertas al jugador si decide dar el paso, pero sí quiere que el Chelsea llegue al nivel económico que consideran adecuado. Y ahora mismo, con la oferta de 65 millones fijos sobre la mesa y la propuesta salarial a Fermín, es difícil imaginar un escenario más beneficioso para el club y el jugador. Lo deportivo ya es otro debate.