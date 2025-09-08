La remontada que protagonizó Bagnaia: de 21º a 7º

El fin de semana en Montmeló volvió a revolucionar el box de 'Pecco' Bagnaia. El piloto italiano del Ducati Lenovo Team empezó el Gran Premio de Catalunya con mal pie. Bagnaia no pudo ir más allá en la clasificación del sábado y tuvo que iniciar las dos carreras desde la 21ª plaza de la parrilla. Detrás del bicampeón de MotoGP solo salieron Maverick Viñales, Lorenzo Savadori y Somkiat Chantra.

Los resultados de los entrenamientos en el 'Circuit de Barcelona-Catalunya' no incitaban a esperar un buen resultado en la carrera dominical, pero contra todo pronóstico Bagnaia recuperó las sensaciones. El italiano consiguió remontar desde la vigesimoprimera posición hasta la séptima. La buena salida le hizo saltar hasta las diez primeras posiciones y tras varios adelantamientos cruzó la meta con unos puntos valiosos para consolidar la tercera posición de la clasificación general.

La remontada de Bagnaia

"En Balaton estaba bastante satisfecho en cuanto a sensaciones, pero no estaba contento con el resultado. Hoy, no estoy contento al cien por cien con el resultado, pero saliendo 21º no es que pudiéramos haberlo hecho mejor, como máximo podía llegar hasta la quinta posición. Recuperar todas estas posiciones hizo que el neumático trasero sufriera, las últimas cinco vueltas han sido complicadas" las palabras del italiano fueron recogidas por 'MotoGP.com' y 'Motorsport.com'.

La clave está en los detalles

"Esta mañana en el 'Warm Up' hemos encontrado algo que me da más grip y, por lo tanto, tengo más confianza para entrar en las curvas. Hemos dado un buen paso adelante, la siguiente carrera es en Misano, pero prefiero no pensar mucho en ello. Me gustaría disfrutar en Misano y empezar con mejor pie que en Montmeló".

"Durante todo el año hemos estado hablando de detalles, de pequeñas cosas que te ayudan a sentirte más confianza y, por lo tanto, te ayudan a ir más rápido. Te sientes un poco mejor en la entrada en curva, puedes utilizar más velocidad y vas más rápido en toda la pista".

Sin expectativas para Misano

"Me gustaría llegar a Misano con esta velocidad y con esta competitividad, para tener un fin de semana normal. Pero no quiero cometer el mismo error que en Balaton, porque llegué aquí convencido de que podía ser competitivo. Prefiero esperar a Misano y ver qué puedo hacer" concluyó el italiano.