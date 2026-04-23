MotoGP
Dani Pedrosa y Pedro Acosta, confiados con el paso al frente de KTM
Los pilotos de Pont Grup analizan la previa del Gran Premio de Jerez: el arranque de temporada, el reto de Yamaha con el V4, el mercado de 2029 y la nueva normativa técnica de 2027
El Mundial de MotoGP, después de un mes de parón obligado, desembarca en Europa para el Gran Premio de España que se celebra este fin de semana en el Circuito de Jerez - Ángel Nieto. Una cita que llega tras tres carreras disputadas y el dominio de Aprilia, que se ha convertido en la marca a seguir.
Para los entendidos, esta primera cita en suelo europeo debe ser el punto de inflexión para que las cosas comiencen a ponerse en su sitio y se pueda ver dónde está realmente cada marca. Mientras Un escenario que sería propicio para algunos como Ducati, pero que podría perjudicar a otros como la propia Aprilia o KTM que han empezado con buen pie. "Cruzamos los dedos para que no, y para que KTM esté más cerca, pero bueno, parece que están bastante sólidos las demás marcas también. Habrá que tomárselo con calma", afirma Pedro Acosta, piloto de la casa austríaca, en una entrevista con uno de sus patrocinadores, Pont Grup.
Otro de los pilotos de KTM, Dani Pedrosa, uno de los veteranos del paddock, cree que este Gran Premio no será tan decisivo. "Yo creo que antiguamente sí que se decía mucho esto. Ahora diría que las cosas van a seguir al menos parecidas, a no ser que en este parón algún equipo haya podido dar un salto. Yo creo que las cosas van a seguir un poco el cauce que nos han enseñado en estas primeras carreras", afirma.
Dejando de lado a los rivales, Acosta reconoció que "estamos mejor de lo que parecía. Sí, pero no estamos tan bien como deberíamos tampoco". Para el piloto murciano, "hemos dado bastantes pasos adelante, eso ha sido lo importante; comparado con cómo empezamos el año pasado, que estaba todo un poco en el aire, ahora parece que estamos bastante estables, en un sitio más o menos bueno”.
Para Pedrosa, gran parte del mérito del bueno momento de KTM es "mérito" de Acosta "y evidentemente, cuando un piloto está delante de esta manera, luchando por podios y victorias, la moto evoluciona más en ese sentido, porque es el piloto que está más adelante, el que da la mejor información, y es donde puedes rascar más los detalles que necesita la moto para llegar al siguiente nivel".
Yamaha, un caso complicado
Los dos pilotos de Pont Grup analizaron también el momento que viven dos de los grandes colosos del campeonato, Yamaha y Honda. "Creo que Yamaha, de los dos casos, es el más complicado. Han hecho una apuesta muy fuerte con el cambio de filosofía de motor, y bueno, es su primera versión; tendrán que ajustar y hacer cambios a futuro. Es cierto que un motor no es fácil de planificar, tardas más tiempo en hacer otro motor nuevo y comprender qué es lo que no ha salido bien o cómo arreglarlo. Son apuestas en las que la moneda cae de la cara buena o de la cruz; en este caso no les ha caído bien, y tendrán que ir ajustando", explicó Pedrosa, que conoce bien Honda tras pasar gran parte de su carrera como piloto de la casa del ala dorada.
Ascensos a MotoGP
Otro de los temas de actualidad en el Mundial ha sido el mercado y sus probables movimientos. Más allá de lo que pueda pasar en este 2027, Acosta y Pedrosa hicieron sus apuestas de futuro. "El 29 será un buen año para que suba Rueda, que ya tendrá tres años de experiencia en Moto2. Yo creo que tirando a lo personal, Escrig también tendrá un año decente para que le puedan dar la oportunidad de su vida", decía Acosta, mientras que Pedrosa apuntaba al actual líder de Moto 3, Máximo Quiles.
En cualquier caso, ambos tienen claro que la nacionalidad no marcará los ascensos en una categoría tan complicada. "Si no tienes gas, si no tienes velocidad… no llegas a MotoGP. Eso, sobre todo. Hay cosas que una bandera no las va a dar", apunta Acosta, afirmando que "en MotoGP tienes pocas oportunidades, tienes pocas balas, digamos. Llegas y lo tienes que hacer bien del tirón".
“Son motos complicadas, muy técnicas, hay mucha cosa detrás de esa moto. Con lo cual la apuesta que haga cualquier equipo o fábrica no va a ser solo por bandera", confirma Pedrosa.
Por otro lado, Dani Pedrosa, en su rol de piloto probador, ya trabaja con vistas a 2027, cuando entrará en vigor la nueva normativa. "De los neumáticos no se puede hablar, no se puede decir nada. De la moto tampoco puedo dar datos. Lo único que ahora me falta es probar más en otros circuitos: por ahora solo hemos probado en algún circuito, y hay que probar otras características de trazado, de rectas, de baches, de no baches, de asfalto", comentaba el catalán.
Pese a la falta de información, Pedrosa asegura que "la moto es divertida y creo que puede ayudar al campeonato a tener más adelantamientos, más espectáculo. Sí, a nivel espectáculo creo que va a ser guay para el piloto y para los fans".
