¿Cuándo puede ganar Marc Márquez el Mundial de MotoGP 2025?

Marc Márquez está a un paso de volver a proclamarse campeón del mundo. El piloto de Cervera no pudo certificar el título en el Gran Premio de Catalunya, donde terminó segundo por detrás de su hermano Álex Márquez, pero la matemática empieza a jugar claramente a su favor. Tras quince Grandes Premios disputados, Marc lidera la clasificación general de MotoGP con 487 puntos, 182 más que Álex. Bagnaia ya está a 250, Bezzecchi a 290 y Pedro Acosta a 306, lo que convierte el campeonato en un duelo prácticamente familiar.

El GP de Misano, que se disputa el próximo fin de semana en territorio Rossi, no servirá para coronar a Marc pese a su abrumadora superioridad. Aunque domine en el trazado italiano, los 222 puntos que todavía quedarán en juego impedirán cualquier celebración anticipada.

La clave se traslada una semana más tarde al Gran Premio de Japón, en Motegi. Las cuentas son claras: para asegurarse el campeonato en Japón, Márquez debe salir de Motegi con 186 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. En este momento dispone de 182, por lo que le basta con sumar al menos cuatro puntos más que Álex Márquez. Una victoria en carrera o un simple error de su hermano podrían ser suficientes para sellar un título que ya nadie discute.

El contexto resulta inmejorable. Japón es territorio Honda, el circuito de Motegi es uno de los más especiales para la marca del ala dorada y Márquez llega con la confianza de haber dominado la temporada de principio a fin. Sus rivales, muy lejos en la general, han visto cómo el mayor de los Márquez ha sumado podios, victorias y puntos con una consistencia apabullante. Incluso en los días en que no ha estado en lo más alto, ha sabido minimizar daños, algo que explica su colchón de casi doscientos puntos.

El paddock ya se prepara para un posible desenlace con tintes históricos: Marc Márquez campeón en Japón, en el templo de Honda, ante una afición entregada. En Misano habrá que esperar, pero todo indica que en apenas dos semanas el Mundial 2025 quedará sentenciado con la firma del piloto que ha devuelto el espectáculo y la hegemonía a MotoGP.